Bolívijská dočasná vláda podporuje venezuelskú opozíciu

La Paz 14. novembra (TASR) - Dočasná konzervatívna vláda Bolívie uznala vo štvrtok lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Podľa agentúry AFP ide o zásadnú zmenu politických sympatií v nestabilnom regióne, pričom venezuelský prezident Nicolás Maduro stratou podpory Bolívie prišiel o jedného zo svojich kľúčových spojencov v boji proti snahám o svoje zvrhnutie.



Dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová a jej vláda sa rozhodli "od tejto chvíle" oficiálne uznávať Guaidóa, povedala médiám ministerka pre komunikáciu Roxana Lizarragová. Áňezovej predchodca v úrade Evo Morales bol dlhodobým spojencom Madura a jeho vláda Guaidóa neuznávala.



Áňezová sa v utorok vyhlásila za dočasnú prezidentku Bolívie po tom, ako po troch týždňoch demonštrácií z tejto funkcie odstúpil Morales, ktorý ju zastával od roku 2006. Áňezová bola predtým opozičnou podpredsedníčka bolívijského Senátu, ktorého doterajšia predsedníčka rezignovala spolu s Moralesom.



K násilným protestom došlo v Bolívii po októbrových prezidentských voľbách. Opozícia neuznala ich výsledky a obvinila Moralesa z volebných podvodov. Následné protesty si doteraz vyžiadali desať mŕtvych a viac ako 400 zranených. Morales po troch týždňoch demonštrácií zo svojej funkcie 10. novembra odstúpil.



Morales v utorok pricestoval do mexického azylu. V stredu uviedol, že je pripravený vrátiť sa čo najskôr do vlasti, ak ho o to požiada ľud. V La Paze zatiaľ demonštrovali jeho stúpenci, ktorí žiadali jeho opätovné zvolenie do úradu prezidenta.



Tento socialistický líder bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe, ktoré síce bolívijská ústava neumožňuje, ústavný súd mu však udelil v roku 2017 výnimku.



Guaidóa ako legitímneho prezidenta Venezuely uznáva viac než 50 krajín sveta. Za dočasného prezidenta sa Guaidó vyhlásil v januári tohto roka, avšak moc v krajine sa mu dosiaľ nepodarilo prevziať. Tamojšieho prezidenta Madura stále podporuje venezuelská armáda a svojich vojenských expertov mu na pomoc vyslalo aj Rusko. Jediným voleným orgánom, ktorý ovláda venezuelská opozícia, je parlament.