Bolívijská polícia sa dostala do potýčok so stúpencami Moralesa

La Paz 30. mája (TASR) - Dovedna 20 ľudí zadržala polícia vo štvrtok v bolívijskom meste La Paz pri potýčkach, do ktorých sa dostala so stúpencami bývalého prezidenta Eva Moralesa. Pri stretoch sa zranili aj traja policajti, píše TASR podľa agentúry AFP.



Moralesovi nedávno bolívijská volebná komisia zakázala opätovne sa uchádzať o post hlavy štátu v augustových voľbách. Termín na registráciu prezidentských kandidátov navyše uplynul 19. mája.



Moralesovi stúpenci aj napriek týmto skutočnostiam vo štvrtok protestovali v La Paze a žiadali, aby exprezidentovi bolo umožnené znova kandidovať. Na proteste sa dostali do stretu s policajtmi, na ktorých hádzali kamene či petardy. Polícia podľa medializovaných správ zase odpovedala použitím slzotvorného plynu.



O dvadsiatke zadržaných demonštrantov a troch zranených policajtoch informoval policajný šéf Roger Montaňo.



Situácia sa vo štvrtok vyhrotila po tom, ako príslušníkovi Strany bolívijskej národnej akcie (PAN-BOL), ktorá podporuje kandidatúru Moralesa, zabránili vo vstupe do volebnej komisie.



Komisia trvá na tom, že PAN-BOL nezaregistroval Moralesa ako kandidáta v stanovenom termíne prostredníctvom na to určenej platformy. Strana tvrdí, že žiadosť o registráciu jeho kandidatúry zaslala pred termínom prostredníctvom e-mailu, čo však komisia nepovažuje za riadnu registráciu.



Bolívijský ústavný súd zároveň ešte v roku 2023 rozhodol, že prezident môže zastávať maximálne dve funkčné obdobia. Moralesovi v podstate už týmto verdiktom zakázal kandidovať, nakoľko bol hlavou štátu v rokoch 2006 až 2019.