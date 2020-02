Bolívijský exprezident Evo Morales sa chce uchádzať o funkciu senátora

La Paz 4. februára (TASR) - Bývalý bolívijský prezident Evo Morales bude v nadchádzajúcich voľbách do Senátu kandidátom Hnutia za socializmus (MAS) za región Cochabamba ležiaci na juhu Bolívie. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovala ústredná volebná komisia na svojej webovej stránke.



Morales bol prezidentom Bolívie od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra 2019 sa začalo jeho v poradí už štvrté po sebe nasledujúce funkčné obdobie. To mu síce bolívijská ústava neumožňovala, ale ústavný súd mu v roku 2017 udelil výnimku.



Po prezidentských voľbách vypukli v krajine násilné protesty ktoré si vyžiadali desiatky obetí na životoch.



Morales 10. novembra 2019 po troch týždňoch demonštrácií odstúpil a následne odcestoval do Mexika, ktoré mu poskytlo azyl. Momentálne sa podľa AFP zdržiava v Argentíne.



Za dočasnú bolívijskú prezidentku sa 12. novembra vyhlásila vtedajšia podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.



Bolívijský minister vnútra Arturo Murillo uviedol, že dočasná vláda bude namietať proti zaregistrovaniu Moralesovej kandidatúry. Dodal, že Moralesovi, prvému prezidentovi domorodého indiánskeho pôvodu, v prípade jeho návratu z exilu hrozí v Bolívii zatknutie pre obvinenie z poburovania a terorizmu a z údajných výziev svojich prívržencov, aby obliehali veľké mestá vrátane metropoly krajiny La Paz.



Konečný zoznam kandidátov zverejní ústredná volebná komisia 23. februára. Voľby sa budú konať 3. mája. Okrem nového prezidenta v nich Bolívijčania budú voliť aj 36 senátorov a 120 poslancov dolnej komory parlamentu.



Predvolebná kampaň sa v krajine začala v pondelok.