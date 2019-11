Bolívijský exprezident Morales dostane v Mexiku politický azyl

Mexiko 12. novembra (TASR) - Bolívijský exprezident Evo Morales pricestoval v utorok letecky z vlasti do Mexika, kde dostane politický azyl. Bolíviu opustil dva dni po svojom odstúpení z úradu. K demisii ho donútili silnejúce protesty Bolívijčanov proti jeho už štvrtému zvoleniu vo voľbách, poznačených podvodmi a manipuláciou. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



Lietadlo mexických vzdušných síl s ľavicovým lídrom na palube pristálo na medzinárodnom letisku v mexickom hlavnom meste, kde naňho čakal mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard, aby ho privítal.



Mexiko sa rozhodlo udeliť Moralesovi po demisii azyl. Exprezidentov príchod do Mexika však komplikovala neochota niektorých krajín povoliť jeho lietadlu prelet cez ich vzdušný priestor.



Morales bol od januára 2006 prvým indiánskym prezidentom Bolívie - odstúpil v nedeľu, keď ho na to vyzval aj šéf armády z dôvodu obrovských, čoraz násilnejších protestov ľudí. Tých nahnevali oficiálne výsledky prezidentských volieb z 20. októbra, ktoré Morales podľa svojich slov jednoznačne vyhral.



Násilné protesty, ktoré nasledovali po prezidentských voľbách, si vyžiadali troch mŕtvych a viac ako 380 zranených.