Bolívijský exprezident pricestoval do Argentíny, môže požiadať o azyl

Buenos Aires 12. decembra (TASR) - Bývalý bolívijský prezident Evo Morales pricestoval do Argentíny a môže tam požiadať o politický azyl. Uviedol to vo štvrtok argentínsky minister zahraničných vecí Felipe Solá.



"Prišiel, aby tu zostal... Cíti sa tu lepšie," povedal Solá, ktorého citovala agentúra DPA.



Argentínsky prezident Alberto Fernández, ktorý sa 10. decembra ujal funkcie, už skôr ponúkol Moralesovi azyl.



Bolívijský exprezident odcestoval 12. novembra do Mexika po celonárodných protestoch proti údajným volebným podvodom, ktoré ho prinútili rezignovať.



Mexiko udelilo Moralesovi azyl, ale kolovali správy, že by bol radšej v Argentíne, aby bol bližšie k Bolívii a udržoval kontakty so svojím Hnutím za socializmus (MAS).



Morales pricestoval do Argentíny z Kuby, kde sa podrobil zdravotnej prehliadke. Jeho dve deti dorazili do Argentíny o tri týždne skôr.



Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard uviedol, že v stredu "mal rozhovor s Evom Moralesom, ktorý ma informoval o svojom rozhodnutí presťahovať sa do Buenos Aires".



"Srdečne sa poďakoval mexickému ľudu a vláde za ich štedrosť," dodal Ebrard.



Morales tvrdil, že zvíťazil v prezidentských voľbách z 20. októbra a môže sa tak ujať štvrtého funkčného obdobia, avšak obvinenia z podvodov viedli k násilným protestom. Za dočasnú bolívijskú prezidentku sa 12. novembra vyhlásila podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.



Felipe Solá vyhlásil, že nová argentínska vláda neuznáva dočasnú vládu Bolívie. Dúfa, že nové voľby v Bolívii sa budú konať čo najskôr. Argentína podľa neho taktiež očakáva, že Morales nebude počas svojho pobytu v krajine vyjadrovať politické názory.