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Bolívijský minister obrany prisľúbil zásah proti blokáde ciest

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Na snímke Rodrigo Paz. Foto: TASR/AP

Odbory požadujú zvýšenie platov, stabilné dodávky paliva a zodpovednejšie hospodárenie.

Autor TASR
La Paz 3. júna (TASR) - Bolívijský prezident Rodrigo Paz v stredu vymenoval za ministra obrany Ernesta Justiniana, ktorý sľúbil odstrániť cestné zátarasy po týždňoch nepokojov a masových protestov, ktoré zablokovali ulice vo veľkých mestách v krajine. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Najdôležitejšou úlohou je obnoviť normálny stav: prejazdné cesty, zásobovanie, zdravotnú starostlivosť, prácu a mier,“ povedal Justiniano.

Nepokoje v Bolívii trvajú od začiatku mája. Bolívijčania protestujú proti rastúcim životným nákladom a hospodárskej politike prezidenta Paza. Blokujú tiež prístupové cesty do metropoly La Paz a ďalších miest, čo viedlo k nedostatku potravín, paliva a ďalšieho tovaru každodennej potreby.

Odbory požadujú zvýšenie platov, stabilné dodávky paliva a zodpovednejšie hospodárenie.

Za hlavného organizátora protestov je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Jeho stúpenci a vedúci odborov požadujú demisiu Paza, ktorý sa funkcie ujal v novembri 2025.
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