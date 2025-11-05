Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bolívijský Najvyšší súd nariadil prepustenie exprezidentky Áezovej

Na snímke bývala prezidentka Jeanine Anez. Foto: TASR/AP

Áezová pôsobila ako dočasná prezidentka po tom, ako Morales utiekol z krajiny po rozsiahlych protestoch proti údajným volebným podvodom v roku 2019.

Autor TASR
La Paz 5. novembra (TASR) – Bolívijský Najvyšší súd v stredu anuloval desaťročný trest odňatia slobody, ktorý udelili bývalej prezidentke Jeanine Áezovej v roku 2022 v prípade údajnej prípravy zosadenia jej predchodcu Eva Moralesa. Znamená to, že ju po vyše štyroch rokoch prepustia z väzenia, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.

Predseda súdu Romer Saucedo novinárom povedal, že za zrušenie verdiktu hlasovali siedmi z deviatich sudcov na základe zistení, že na procese s Áezovou došlo k porušeniu jej práv.

Áezová pôsobila ako dočasná prezidentka po tom, ako Morales utiekol z krajiny po rozsiahlych protestoch proti údajným volebným podvodom v roku 2019. Vtedy stratil podporu armády a tvrdil, že bol obeťou štátneho prevratu.

Áezovú v teraz zrušenom súdnom verdikte uznali za vinnú z podielu na prevzatí prezidentského úradu na kontroverznom zasadnutí Národného zhromaždenia, ktoré sa konalo po protestoch z roku 2019. Tie si vyžiadali 37 obetí na životoch. Morales vo voľbách získal ďalšie funkčné obdobie, no Organizácia amerických štátov (OAŠ) označila takéto výsledky za podvodné.
