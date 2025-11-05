< sekcia Zahraničie
Bolívijský Najvyšší súd nariadil prepustenie exprezidentky Áezovej
Áezová pôsobila ako dočasná prezidentka po tom, ako Morales utiekol z krajiny po rozsiahlych protestoch proti údajným volebným podvodom v roku 2019.
Autor TASR
La Paz 5. novembra (TASR) – Bolívijský Najvyšší súd v stredu anuloval desaťročný trest odňatia slobody, ktorý udelili bývalej prezidentke Jeanine Áezovej v roku 2022 v prípade údajnej prípravy zosadenia jej predchodcu Eva Moralesa. Znamená to, že ju po vyše štyroch rokoch prepustia z väzenia, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
Predseda súdu Romer Saucedo novinárom povedal, že za zrušenie verdiktu hlasovali siedmi z deviatich sudcov na základe zistení, že na procese s Áezovou došlo k porušeniu jej práv.
Áezová pôsobila ako dočasná prezidentka po tom, ako Morales utiekol z krajiny po rozsiahlych protestoch proti údajným volebným podvodom v roku 2019. Vtedy stratil podporu armády a tvrdil, že bol obeťou štátneho prevratu.
Áezovú v teraz zrušenom súdnom verdikte uznali za vinnú z podielu na prevzatí prezidentského úradu na kontroverznom zasadnutí Národného zhromaždenia, ktoré sa konalo po protestoch z roku 2019. Tie si vyžiadali 37 obetí na životoch. Morales vo voľbách získal ďalšie funkčné obdobie, no Organizácia amerických štátov (OAŠ) označila takéto výsledky za podvodné.
Predseda súdu Romer Saucedo novinárom povedal, že za zrušenie verdiktu hlasovali siedmi z deviatich sudcov na základe zistení, že na procese s Áezovou došlo k porušeniu jej práv.
Áezová pôsobila ako dočasná prezidentka po tom, ako Morales utiekol z krajiny po rozsiahlych protestoch proti údajným volebným podvodom v roku 2019. Vtedy stratil podporu armády a tvrdil, že bol obeťou štátneho prevratu.
Áezovú v teraz zrušenom súdnom verdikte uznali za vinnú z podielu na prevzatí prezidentského úradu na kontroverznom zasadnutí Národného zhromaždenia, ktoré sa konalo po protestoch z roku 2019. Tie si vyžiadali 37 obetí na životoch. Morales vo voľbách získal ďalšie funkčné obdobie, no Organizácia amerických štátov (OAŠ) označila takéto výsledky za podvodné.