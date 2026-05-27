Bolívijský prezident uľahčil možnosť vyhlásiť výnimočný stav
Autor TASR
La Paz 27. mája (TASR) - Bolívijský prezident Rodrigo Paz zrušil zákon, aby vláde uľahčil možnosť vyhlásenia výnimočného stavu. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo stredajšieho vydania oficiálneho vestníka. Deje sa tak uprostred eskalujúcich protestov, ktoré túto juhoamerickú krajinu sužujú posledné týždne, informuje agentúra DPA, píše TASR.
Legislatíva stanovovala obmedzenia a pravidlá týkajúce sa toho, kedy a ako možno vyhlásiť výnimočný stav. Po zmene bude môcť Paz o zavedenie výnimočného stavu požiadať Kongres, ktorý bude musieť návrh schváliť alebo odmietnuť do 72 hodín.
Rozhodnutie o zrušení zákona už v utorok podporili poslanci vládnucej strany aj časti opozície. Tento krok je súčasťou snahy nájsť východisko z krízy v Bolívii a zabrániť tomu, aby „naďalej podliehala vplyvu malej skupiny, ktorá sa vyhýba spravodlivosti a pravde,“ vyhlásil poslanec Alejandro Rejes.
Protesty a blokády ciest namierené proti rastúcim životným nákladom a hospodárskej politike súčasného prezidenta pokračujú v Bolívii už približne štyri týždne. Za ich hlavného organizátora je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Jeho stúpenci a vedúci odborov požadujú demisiu Paza, ktorý sa funkcie ujal v novembri minulého roka.
Účastníci protestov blokujú prístupové cesty do La Paz a ďalších miest, čo viedlo k nedostatku potravín, paliva a ďalšieho tovaru každodennej potreby.
Októbrové volebné víťazstvo Paza ukončilo takmer dve desaťročia trvajúcu éru ľavicových vlád v Bolívii, ktorú dlhodobo ovplyvňoval mocenský boj medzi Moralesom a jeho ľavicovým nástupcom Luisom Arceom. Krajinu dlhé roky trápi hlboká hospodárska kríza, čo vyvoláva časté protesty.
