Bolívijský viceprezident dostal už tretíkrát covid

La Paz 12. januára (TASR) - Bolívijský viceprezident David Choquehuanca, ktorý v súvislosti s ochorením COVID-19 propaguje tzv. tradičnú liečbu, sa už po tretí raz nakazil novým koronavírusom. Oznámila to v utorok kancelária tamojšieho prezidenta s tým, že pozitívne testy na koronavírus malo aj šesť ministrov.



Všetci nakazení členovia vládneho kabinetu pracujú z domácej karantény, pričom nemajú nijaké vážnejšie príznaky ochorenia COVID-19. V minulosti pritom podstúpili očkovanie proti covidu, hoci zmienený Choquehuanca dostal len prvú dávku očkovacej látky.



Viceprezident už v decembri informoval, že v minulosti sa koronavírusom už dvakrát nakazil a ochorenie COVID-19 prekonal po požití niečoho, čo označil za tradičnú medicínu.



Podľa vlastných slov vtedy konzumoval zmes kurkumy, zázvoru, cibule, cesnaku a medu, ako aj med s citrónom. Uviedol tiež, že žuval listy koky so sódou bikarbónou, čo je praktika používaná bolívijskými indiánskymi kmeňmi, ktoré do veľkej miery odmietajú očkovanie proti covidu. Samotný Choquehuanca patrí ku kmeňu Aymarov. Miestnej rozhlasovej stanici v decembri tiež povedal, že počas choroby jedol "dokonca aj trávu".



Politik vtedy tvrdil, že imunitu voči koronavírusu tak získal "prirodzenou cestou". Zároveň však oznámil, že sa rozhodol dať sa aj zaočkovať, aby tým ukončil polemiku a kritiku, ktoré vyvolával pre nepodstúpenie vakcinácie. Opozícia viceprezidenta vyzývala, aby bol v tomto smere pre občanov príkladom v čase, keď krajina zažíva už štvrtú vlnu nákazy, približuje agentúra AFP.



Choquehuanca tak dostal prvú dávku vakcíny od čínskej spoločnosti Sinopharm 3. januára, a teda len niekoľko dní po uvedených výrokoch o užívaní tradičnej medicíny.



Medzi nakazenými členmi bolívijskej vlády je aj minister zahraničných vecí Rogelio Mayta. Pozitívny výsledok testu mal po účasti na stretnutí Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov (CELAC) v Argentíne. Pozitívne testy mali tiež šéfovia rezortov obrany, rozvojového plánovania, spravodlivosti či školstva.



V takmer 12-miliónovej Bolívii dosiaľ zaznamenali približne 686.000 prípadov nákazy koronavírusom a takmer 20.000 súvisiacich úmrtí.