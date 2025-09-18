< sekcia Zahraničie
Bolívsky parlament schválil zákon zakazujúci detské sobáše
Parlament v stredu odsúhlasil k tomuto zákonu dodatok, podľa ktorého bude pod hrozbou stíhania a väzenia sobáš s maloletými zakázaný.
La Paz 18. septembra (TASR) - Bolívijský parlament v stredu schválil návrh zákona zakazujúci uzatváranie sobášov a registrovaných partnerstiev maloletými. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Zákon z roku 2014 zakazoval neplnoletým ľuďom zosobášiť sa s dospelými partnermi s výnimkou 16- a 17-ročných ľudí s povolením od rodičov alebo pestúnov. Do roku 2023 Bolívia zaregistrovala viac ako 4800 takýchto prípadov.
Parlament v stredu odsúhlasil k tomuto zákonu dodatok, podľa ktorého bude pod hrozbou stíhania a väzenia sobáš s maloletými zakázaný. Návrh musí ešte podpísať prezident Luis Arce.
„Nie je to len zákon, je to sľub, že naše mladistvé dievčatá nebudú ďalej nútené zosobášiť sa, odísť zo školy alebo prebrať zodpovednosť, ktorá im nepatrí,“ uviedla autorka návrhu Virginia Velascová.
Podľa údajov Hospodárskej komisie OSN pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC) sú detské sobáše zakázané v 13 krajinách Latinskej Ameriky vrátane Kolumbie, Peru, Ekvádoru alebo Salvadoru.
