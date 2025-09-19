< sekcia Zahraničie
Bolojan: Nechceme, aby víťaz volieb viedol Moldavsko v prospech iných
Proeurópska prezidentka Maja Sanduová koncom júla upozornila, že Rusko pripravuje bezprecedentné zasahovanie do parlamentných volieb.
Autor TASR
Bukurešť 18. septembra (TASR) - Rumunský premiér Ilie Bolojan dôveruje rozhodnutiu občanov Moldavskej republiky v parlamentných voľbách 28. septembra a nechce, aby krajinu prípadný víťaz viedol v prospech niekoho iného. Odpovedal na otázku, čo by sa stalo, ak by v tamojšom parlamente dominovali proruskí politici. Povedal to v rozhovore pre Euronews Romania, píše TASR podľa agentúry Agerpres.
„Po všetky tie roky sme podporovali Moldavskú republiku v ochrane jej suverenity a v zabezpečovaní podmienok pre Moldavčanov, aby si sami rozhodli, kto by mal vládnuť ich krajine. Rumunsko si samozrejme neželá vidieť, aby Moldavsko viedol niekto v prospech niekoho iného, kto je úplne jasný. Tiež verím, že európska cesta, ktorou sa Moldavsko vydalo v posledných rokoch, je cestou k rozvoju. Je to osvedčená cesta a dôverujem hlasu Rumunov v Besarábii,“ povedal Ilie Bolojan. Tento názov pre Moldavsko sa používa v historickom a kultúrnom zmysle, pričom Rumunsko a Moldavsko majú spoločné dejiny.
Minuloročné voľby boli poznačené obvineniami z ruského zasahovania prostredníctvom dezinformačných kampaní, kupovania hlasov či zvážaním voličov. Proeurópska prezidentka Maja Sanduová koncom júla upozornila, že Rusko pripravuje bezprecedentné zasahovanie do parlamentných volieb.
