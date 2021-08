Bolsonara bude pre útoky na volebný systém vyšetrovať aj najvyšší súd

Brazília 5. augusta (TASR) - Brazílsky najvyšší súd nariadil v stredu vyšetrovanie prezidenta Jaira Bolsonara v súvislosti s jeho nepodloženými tvrdeniam o tom, že elektronický volebný systém v krajine je plný podvodov. Najvyšší súd o vyšetrovanie Bolsonara nedávno požiadal volebný súd, ktorý už prezidenta taktiež vyšetruje pre jeho útoky na volebný systém. Informovala o tom agentúra AFP.



Najvyšší súd žiadosti volebného súdu vyhovel s tým, že Bolsonaro by mal byť v súvislosti so svojimi nepodloženými tvrdeniami o "obrovskom volebnom podvode" vyšetrovaný pre ohováranie a podnecovanie k trestným činom. Stredajšie rozhodnutie sudcu Alexandreho de Moraesa podlo po tom, čo brazílsky prezident v ostatnom čase ešte viac vystupňoval svoje dlhodobé útoky na elektronický volebný systém v krajine. Bez dôkazov pritom hovoril, že tento systém je plný podvodov a trval na tom, že ak nedôjde k náprave, tak sa na budúci rok v Brazílii nebudú konať voľby.



Bolsonara okrem toho vyšetrí aj najvyšší volebný súd. Ten preverí, či sa prezident v súvislosti s kritikou elektronického hlasovania a legitímnosti budúcoročných volieb dopustil zneužívania právomocí, nevhodného používania komunikačných kanálov, korupcie, podvodov a ďalších trestných činov.



Bolsonaro dlhodobo napáda elektronický volebný systém, ktorý v krajine zaviedli v roku 1996. Namiesto neho obhajuje papierové hlasovacie lístky, ktoré sú podľa jeho slov lepšie "kontrolovateľné". Volebný súd však tvrdí, že zaužívaný systém je transparentný a nikdy ho nepostihli manipulácie.



Bolsonaro v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými a parlamentnými voľbami - plánovanými na október 2022 - svoje útoky voči elektronickému volebnému systému ešte zintenzívnil. Trvá napríklad na tom, aby boli akousi poistkou pri voľbách aj papierové hlasovacie lísky. Brazílsky prezident minulý štvrtok v živom vysielaní na Facebooku tiež viac ako dve hodiny tvrdil, že v posledných dvoch prezidentských voľbách došlo k podvodom. Dodal, že už v prvom kole v roku 2018 sa mal stať víťazom on.



Bolsonaro aktuálne čelí aj vyšetrovaniu za reakciu jeho vlády na koronavírusovú pandémiu, ktorej v krajine podľahlo viac ako pol milióna ľudí. Jeho popularita je aktuálne na rekordne nízkej úrovni, pričom v prieskumoch verejnej mienky výrazne zaostáva za ľavicovo orientovaným exprezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.



Existujú tak podľa agentúry AFP obavy, že Bolsonaro by v prípade prehry vo voľbách mohol nadviazať na svoje tvrdenia o podvodoch a pokúsiť sa podkopať celé voľby, podobne ako to spravil exprezident USA Donald Trump, s ktorým Bolsonara často porovnávajú.



Bolsonaro ešte v utorok na reagoval na vyšetrovanie avizované volebným súdom, pričom uviedol, že sa nenechá zastrašovať a naďalej bude uplatňovať svoje právo na slobodu prejavu, kritizovať a najmä "reagovať na vôľu ľudu".