Bolsonara bude za útoky na hlasovací systém vyšetrovať volebný súd

Brazília 3. augusta (TASR) - Brazílsky najvyšší volebný súd v pondelok oznámil, že spustí vyšetrovanie krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara pre jeho sústavné a nepodložené slovné útoky na elektronický volebný systém v krajine. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Volebný súd má rozhodnúť o tom, či sa Bolsonaro dopustil "zneužívania ekonomickej a politickej moci, nevhodného používania médií, korupcie, podvodov, konania, ktoré je pre verejných činiteľov zakázané a slovnej propagandy", čo sa týka kritiky tamojšieho systému elektronického hlasovania a legitímnosti budúcoročných volieb.



Členovia súdu sa taktiež dohodli, že požiadajú najvyšší federálny súd v krajine, aby vyšetril prezidenta v súvislosti so šírením dezinformácií počas jeho živého vysielania na Facebooku, v ktorom Bolsonaro minulý štvrtok viac ako dve hodiny tvrdil, že v posledných dvoch prezidentských voľbách došlo k podvodom. Dodal, že v prvom kole v roku 2018 sa mal stať víťazom on.



Bolsonaro dlhodobo napáda elektronický volebný systém, ktorý v krajine zaviedli v roku 1996 a namiesto neho obhajuje papierové hlasovacie lístky, ktoré sú podľa neho lepšie "kontrolovateľné". Volebný súd však tvrdí, že zaužívaný systém je transparentný a nikdy ho nepostihli manipulácie.



V nedeľu vyšli do ulíc viacerých miest vrátane Sao Paula, Rio de Janeira či Brazílie tisíce ľudí, ktorí Bolsonara podporili v proteste proti elektronickej forme hlasovania.



Bolsonaro čelí i vyšetrovaniu za reakciu vlády na koronavírusovú pandémiu, ktorej v krajine podľahlo viac ako pol milióna ľudí. Jeho popularita je aktuálne na rekordne nízkej úrovni.



Pred troma týždňami vyvolal kontroverzné reakcie spochybnením toho, či sa voľby v roku 2022 uskutočnia. "Buď sa budú v Brazílii konať poriadne voľby, alebo nebudú nijaké voľby," povedal. Predsedu najvyššieho volebného súdu Luísa Roberta Barrosu zároveň nazval "imbecilom" za jeho obavy, že zavedenie papierových lístkov by mohlo vytvoriť priestor pre manipuláciu.