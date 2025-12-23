< sekcia Zahraničie
Bolsonara budú vo štvrtok operovať, sudca mu umožnil opustiť väzenie
Autor TASR
Brazília 23. decembra (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vyhovel žiadosti bývalého prezidenta Jaira Bolsonara opustiť väzenie z dôvodu operácie, ktorú má podstúpiť 25. decembra, vyplýva zo súdnych dokumentov. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat v krajine. Vo väzení je od novembra tohto roka. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.
Exprezident žiadal o možnosť opustiť väznicu v stredu 24. decembra. Následne vo štvrtok by absolvoval operáciu. Sudca Alexandre de Moraes vyhovel Bolsonarovej žiadosti po tom, čo minulý týždeň odborné posúdenie konštatovalo, že operácia je z medicínskeho hľadiska nevyhnutná.
Americká agentúra AP už v piatok informovala, že Bolsonaro dostal povolenie odísť z väzenia, aby mohol podstúpiť zákrok, avšak dátum operácie nebol v tom čase známy.
Sedemdesiatročný bývalý prezident má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie. V súčasnosti ho trápi slabinová prietrž.
Exprezidenta budú operovať v súkromnej klinike v brazílskom hlavnom meste, kde podstúpil operáciu aj v apríli.
