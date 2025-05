Bolsonara by mohli z nemocnice prepustiť v najbližších dňoch

Brazília 4. mája (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro by mohol byť prepustený z nemocnice v najbližších dňoch, uviedli v sobotu jeho lekári. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sedemdesiatročný krajne pravicový líder „zostáva stabilizovaný“ po operácii, ktorú podstúpil 13. apríla po tom, ako pár dní predtým pociťoval silné bolesti brucha, uviedla vo vyhlásení klinika DF Star v Brazílii. V súčasnosti podstupuje fyzikálnu terapiu „a očakávame, že v najbližších dňoch bude prepustený z nemocnice“, dodali vo vyhlásení.



Exprezident podstúpil v apríli 12-hodinú operáciu s cieľom rekonštrukcie brušnej steny a odstránenia črevných výrastkov. Išlo už o šiesty zákrok súvisiaci s následkami bodnutia do brucha počas Bolsonarovho predvolebného zhromaždenia v septembri 2018.



Bolsonaro dúfa, že bude opäť kandidovať za hlavu štátu. Má síce súdne zakázané kandidovať a hrozí mu väzenie, trvá však na tom, že sa o úrad opäť bude uchádzať.



Brazílsky najvyšší súd prijal v marci 2025 žalobu proti Bolsonarovi vo veci údajného pokusu o štátny prevrat po jeho volebnej prehre v posledných voľbách z roku 2022, keď ho porazil súčasný ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro by mal pred súd predstúpiť v najbližších mesiacoch, v prípade usvedčenia mu hrozí dlhý trest odňatia slobody. Uchádzať sa o volenú funkciu až do roku 2030 mu zároveň už predtým zakázal iný súd, pretože spochybňoval spoľahlivosť elektronického hlasovacieho systému.