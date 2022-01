Bolsonara hospitalizovaného s bolesťami brucha operovať nebudú

Sao Paulo 4. januára (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorého v pondelok previezli do nemocnice pre bolesti brucha a s podozrením na črevnú obštrukciu, nebude musieť podstúpiť operačný zákrok. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



"Črevná obštrukcia prezidenta Bolsonara bola eliminovaná bez potreby chirurgického zákroku," uviedla vo vyhlásení nemocnica Vila Nova Star v Sao Paule, kde je brazílska hlava štátu hospitalizovaná. Bolsonaro sa podľa vyjadrenia nemocnice postupne zotavuje a od utorka začne prijímať tekutú stravu. Lekári však dátum jeho prepustenia zatiaľ neurčili, píše AFP.



Do nemocnice Vila Nova Star transportovali 66-ročného Bolsonara v pondelok skoro ráno letecky v sprievode jeho manželky Michelle a dcéry Laury.



Bolsonaro sa v zmienenej nemocnici liečil na črevnú obštrukciu už v júli 2021, keď ho hospitalizovali pre bolesti brucha a neustále štikútanie. Lekári aj vtedy zvažovali, že ho budú operovať, nakoniec sa však pre tento zákrok nerozhodli. Niekoľko dní Bolsonaro prijímal výživu cez zavedenú hadičku. Krátko po tom, ako sa vrátil k normálnemu prijímaniu potravy, ho z nemocnice prepustili.



Bolsonara počas predvolebnej kampane v roku 2018 bodli do brucha. Odvtedy podstúpil viacero operácií. Prezidentom je od roku 2019.