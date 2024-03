Bolsonara môžu obviniť z sfalšovania dokumentu o očkovaní proti covidu

Rio de Janeiro 19. marca (TASR) - Brazílska polícia odporúča obviniť bývalého prezidenta Jaira Bolsonara za sfalšovanie osvedčenia o očkovaní proti chorobe COVID-19. S odvolaním sa na správu policajných vyšetrovateľov o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Federálna polícia vo svojej 231-stranovej správe uviedla, že Bolsonaro a osem ďalších ľudí sa počas pandémie plánovali vydávať falošné osvedčenia o očkovaní a získať takto neoprávnené výhody. Bolsonaro je pritom známy tým, že odmietal uznať závažnosť pandémie.



Podľa AFP má teraz generálna prokuratúra rozhodnúť, či Bolsonara v tejto kauze obviní.



V súvislosti s podozrením z falšovania osvedčenia o očkovaní polícia vlani v máji Bolsonara vypočúvala a v jeho dome bola vykonaná policajná prehliadka. Bolsonaro všetky podozrenia poprel a obvinil orgány činné v trestnom konaní, že sa proti nemu pokúšajú "vykonštruovať" obvinenia.



Úrad hlavného kontrolóra v januári potvrdil, že Bolsonarov certifikát o očkovaní proti covidu bol sfalšovaný, ale odporučil prípad uzavrieť z dôvodu nedostatku dostatočných dôkazov o tom, kto na ňom uviedol nepravdivé údaje.



Bolsonaro čelil tvrdej kritike za riadenie pandémie po tom, čo sa postavil proti rozličným obmedzeniam a Brazílčanom odkázal, aby "prestali fňukať" - to všetko v situácii, keď úmrtia na covid v krajine dosahovali rekordné hodnoty - na covid v Brazílii zomrelo viac ako 700.000 ľudí.



Brazílsky exprezident sa preslávil aj tým, že propagoval neoverené spôsoby liečby covidu a vtipkoval, že vakcína by ľudí mohla zmeniť na aligátorov.



Svojho času Bolsonaro priznal, že nebol očkovaný. Vo verejných zdravotných záznamoch sa však uvádza, že sa očkovaniu podrobil - vakcínu dostal v Sao Paule v júli 2022. Kontrolný úrad však zistil, že tento záznam tam bol zadaný podvodom.



Bolsonaro sa zmieta v právnych sporoch a je vyšetrovaný aj v súvislosti s údajným plánom na prevrat, aby zostal pri moci po tom, čo v roku 2022 prehral prezidentské voľby. Vyšetrujú ho aj kvôli údajnej sprenevere darov prijatých od iných krajín. Pre útoky na volebný systém v Brazílii dostal Bolsonaro aj zákaz vykonávať verejnú funkciu. Tento zákaz platí do roku 2030.