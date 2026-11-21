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Bolsonara opäť umiestnili na JIS pre črevnú nepriechodnosť
Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o štátny prevrat, v piatok hospitalizovali pre bolesti brucha.
Autor TASR
Brazília 21. novembra (TASR) — Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v sobotu v dôsledku novej nepriechodnosti čriev opäť umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Oznámila to nemocnica DF Star v brazílskom hlavnom meste, kde ho liečia. Informovala o tom agentúra AFP.
Bolsonaro je „klinicky stabilizovaný, pri vedomí, zorientovaný a dýcha spontánne,“ uviedla súkromná nemocnica DF Star v lekárskej správe. Lekári mu zaviedli žalúdočnú sondu, dostáva vnútrožilovú výživu a hydratáciu, keďže nemôže prijímať potravu. Jeho stav sa pokúšajú zvrátiť konzervatívnou liečbou, no nevylúčili ani ďalšiu operáciu.
Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o štátny prevrat, v piatok hospitalizovali pre bolesti brucha. Bolsonaro trpí dlhodobými ťažkosťami odvtedy, ako ho v roku 2018 pobodali nožom počas predvolebnej kampane.
Pravicového exprezidenta vlani uznali za vinného z prípravy prevratu po tom, ako vo voľbách v roku 2022 prehral s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Obvinenia poprel a vyhlásil, že je obeťou prenasledovania ľavicovej justície.
Vzhľadom na opakujúce sa zdravotné problémy si trest od marca odpykáva v domácom väzení. „Jeho zdravotný stav sa každým dňom zhoršuje,“ uviedol na sociálnej sieti X jeden z jeho synov Carlos Bolsonaro, pričom ako príčinu uviedol nedostatok pohybu a „psychické mučenie“ zo strany štátu.
Najvyšší súd bude v decembri rozhodovať o ústavnosti zákona, ktorý zmierňuje trest 71-ročnému Bolsonarovi a ďalším osobám odsúdeným za prípravu prevratu.
Bolsonaro je „klinicky stabilizovaný, pri vedomí, zorientovaný a dýcha spontánne,“ uviedla súkromná nemocnica DF Star v lekárskej správe. Lekári mu zaviedli žalúdočnú sondu, dostáva vnútrožilovú výživu a hydratáciu, keďže nemôže prijímať potravu. Jeho stav sa pokúšajú zvrátiť konzervatívnou liečbou, no nevylúčili ani ďalšiu operáciu.
Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o štátny prevrat, v piatok hospitalizovali pre bolesti brucha. Bolsonaro trpí dlhodobými ťažkosťami odvtedy, ako ho v roku 2018 pobodali nožom počas predvolebnej kampane.
Pravicového exprezidenta vlani uznali za vinného z prípravy prevratu po tom, ako vo voľbách v roku 2022 prehral s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Obvinenia poprel a vyhlásil, že je obeťou prenasledovania ľavicovej justície.
Vzhľadom na opakujúce sa zdravotné problémy si trest od marca odpykáva v domácom väzení. „Jeho zdravotný stav sa každým dňom zhoršuje,“ uviedol na sociálnej sieti X jeden z jeho synov Carlos Bolsonaro, pričom ako príčinu uviedol nedostatok pohybu a „psychické mučenie“ zo strany štátu.
Najvyšší súd bude v decembri rozhodovať o ústavnosti zákona, ktorý zmierňuje trest 71-ročnému Bolsonarovi a ďalším osobám odsúdeným za prípravu prevratu.