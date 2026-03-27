Bolsonara prepustili z nemocnice, smeruje do domáceho väzenia
Bolsonaro bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022 a odpykáva si 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat.
Autor TASR
Brazília 27. marca (TASR) - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v piatok po dvojtýždňovej hospitalizácii prepustili z nemocnice. Previezli ho do jeho rezidentcie v meste Brazília, kde si bude trest za pokus o prevrat dočasne odpykávať v domácom väzení, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
O prepustení exprezidenta informoval novinárov jeden z jeho lekárov Brasil Caiado pred súkromnou nemocnicou DF Star. Bolsonara pred dvoma týždňami hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti pre akútny zápal pľúc. Lekári neskôr informovali, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje.
Brazílsky Najvyšší súd mu v utorok s prihliadnutím na zhoršujúci sa zdravotný stav povolil na počiatočnú fázu 90 dní dočasne si odpykávať 27-ročný trest v domácom väzení.
Bolsonarove problémy vznikli, keď vdýchol do dýchacích ciest potravu smerujúcu do pažeráka a žalúdka. Ide o opakujúci sa problém, odkedy v roku 2018 počas predvolebnej prezidentskej kampane utrpel bodné poranenie. Po útoku absolvoval mnoho operácií a mal aj ďalšie zdravotné problémy.
Bolsonaro bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022 a odpykáva si 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd to vyhodnotil ako pokus o útek.
O prepustení exprezidenta informoval novinárov jeden z jeho lekárov Brasil Caiado pred súkromnou nemocnicou DF Star. Bolsonara pred dvoma týždňami hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti pre akútny zápal pľúc. Lekári neskôr informovali, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje.
Brazílsky Najvyšší súd mu v utorok s prihliadnutím na zhoršujúci sa zdravotný stav povolil na počiatočnú fázu 90 dní dočasne si odpykávať 27-ročný trest v domácom väzení.
Bolsonarove problémy vznikli, keď vdýchol do dýchacích ciest potravu smerujúcu do pažeráka a žalúdka. Ide o opakujúci sa problém, odkedy v roku 2018 počas predvolebnej prezidentskej kampane utrpel bodné poranenie. Po útoku absolvoval mnoho operácií a mal aj ďalšie zdravotné problémy.
Bolsonaro bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022 a odpykáva si 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd to vyhodnotil ako pokus o útek.