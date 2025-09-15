Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bolsonaro absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu kožné lézie

Fanúšik s Bibliou v ruke čaká na príchod bývalého prezidenta Jaira Bolsonara do nemocnice, potom ako mu bolo dočasne povolené opustiť domáce väzenie kvôli lekárskemu ošetreniu, v Brazílii, v nedeľu 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Bolsonara vo štvrtok brazílsky najvyšší súd odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia pre pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.

Brazília 14. septembra (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu absolvoval niekoľko lekárskych zákrokov. Exprezident okrem laboratórnych testov podstúpil aj úspešné chirurgické odstránenie kožných lézií, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Lekári diagnostikovali 70-ročnému Bolsonarovi chudokrvnosť spôsobenú nedostatkom železa a pri CT vyšetrení hrudníka zistili aj príznaky nedávnej pneumónie zapríčinenej vdýchnutím neznámeho telesa, uviedla klinika DF Star vo vyhlásení. Bývalý brazílsky prezident taktiež podstúpil menší chirurgický zákrok, pri ktorom mu lekári z kože na hrudi a na pravom ramene odstránili osem kožných lézií.

Z vyhlásenia kliniky vyplýva, že všetky zákroky prebehli bez komplikácií a Bolsonaro po nich dostal vnútrožilovú infúziu so železom. Postup ďalšej liečby sa bude odvíjať od výsledkov patologickej analýzy odobratých lézií.

Bolsonara vo štvrtok brazílsky najvyšší súd odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia pre pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022. Exprezidenta viackrát ošetrovali pre rôzne zdravotné komplikácie po tom, čo ho v roku 2018 počas volebnej kampane bodli.
