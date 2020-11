Bolsonaro kritizoval Bidena a označil ho za prezidentského kandidáta

Brazília 12. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro označil novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena za "prezidentského kandidáta" a skritizoval ho za jeho postoj v otázke amazonského pralesa. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra Reuters.



Bolsonaro, ktorý o sebe tvrdí, že je blízkym priateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa, je jedným z mála popredných svetových lídrov, ktorí dosiaľ Bidenovi nezagratulovali k víťazstvu v prezidentských voľbách z 3. novembra.



Bolsonaro vyhlásil, že počas septembrovej prezidentskej debaty Biden vyzval Brazíliu na boj proti odlesňovaniu pralesov za prítomnosti zahraničnej pomoci, inak to bude mať pre krajinu bližšie nešpecifikované "ekonomické následky". Brazílsky prezident podľa Reuters s touto výzvou zásadne nesúhlasí.



"Nedávno sme boli svedkami toho, ako skvelý kandidát na post prezidenta (Spojených štátov) vyhlásil, že ak neuhasím požiar v amazonskom pralese, podnikne voči Brazílii kroky na obmedzenie obchodu s našou krajinou", vyhlásil Bolsonaro.



"Ako sa s tým vyrovnáme? Diplomatické riešenie nestačí. Keď človeku dôjdu sliny, musí použiť strelný prach, inak to fungovať nebude," dodal na záver.



Ako Reuters skonštatovala, podobné vyjadrenia brazílskeho prezidenta by mohli predstavovať neľahký začiatok vo vzťahoch s Bidenom, ktorého zahraničná politika by v Brazílii mohla byť zväčša venovaná téme odlesňovania amazonského pralesa a ľudským právam.