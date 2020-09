Bolsonaro kritizoval Bidena za výrok o ničení amazonského pralesa

Brazília 30. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu slovne zaútočil na kandidáta Demokratickej strany za prezidenta USA Joea Bidena, ktorý v utorok počas prvej debaty s republikánskym šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom kritizoval ničenie amazonského dažďového pralesa. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ako hlave štátu, ktorá nadviazala užšie vzťahy Brazílie s USA, než aké boli kedykoľvek predtým, po desaťročiach vlád, ktoré boli voči USA nepriateľské, je (mi) skutočne ťažké pochopiť také nešťastné a zbytočné vyhlásenie," uviedol na Twitteri krajne pravicový brazílsky prezident.



"Aká hanba, pán John Biden! Aká hanba!" dodal Bolsonaro, pričom si v anglickej verzii príspevku pomýlil krstné meno bývalého amerického viceprezidenta.



Joe Biden spomenul Brazíliu počas utorňajšej prezidentskej debaty, keď kritizoval Trumpa za jeho kroky v oblasti životného prostredia a zahraničnej politiky.



"Dažďové pralesy v Brazílii miznú," uviedol. "Uistil by som sa, že krajiny sveta prídu s 20 miliardami dolárov a povedia: Tu je 20 miliárd dolárov. Prestaňte ničiť prales. A ak to neurobíte, bude to mať významné ekonomické dôsledky," dodal Biden.



Bolsonaro, ktorý je obdivovateľom amerického prezidenta Trumpa, pričom za svoje radikálne názory si už vyslúžil aj prezývku "tropický Trump", reagoval slovami, že Brazília nebude tolerovať "zbabelé vyhrážky voči našej územnej a ekonomickej integrite".



Bolsonaro bol za prezidenta zvolený aj vďaka sľubom, že viac otvorí oblasť Amazónie pre rozvoj poľnohospodárstva a ťažbu surovín, čo spôsobilo zvýšenie úrovne odlesňovania. Brazílsky prezident preto momentálne čelí narastajúcej kritike doma i v zahraničí.



Odlesňovanie v oblasti brazílskeho amazonského pralesa sa v prvej polovici roka 2020 zvýšilo o rekordných 25 percent v porovnaní s tým istým obdobím vlaňajška.