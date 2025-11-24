< sekcia Zahraničie
Bolsonaro: Manipulovanie s náramkom na členku spôsobila paranoja

Autor TASR
Brazília 24. novembra (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa v nedeľu odvolal proti dlhodobému trestu odňatia slobody za zmarený pokus o prevrat. Uviedol, že v piatok konal v stave „paranoje“, keď sa pokúsil deaktivovať monitorovacie zariadenie na členku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Bolsonaro bol v domácom väzení kontrolovaný prostredníctvom monitorovacieho zariadenia. V sobotu súd rozhodol o jeho väzbe za mrežami, pretože poškodil monitorovací náramok na členku, a preto ho považuje za osobu s rizikom úteku.
Počas nedeľného pojednávania exprezident uviedol, že „medzi piatkom a sobotou pociťoval určitú paranoju v dôsledku liekov“, uvádza sa v dokumente Najvyššieho súdu, ktorý získala agentúra AFP.
Tvrdil, „že nemal v úmysle utiecť a že nedošlo k žiadnemu zlomeniu remienka náramku“. V domácom väzení bol od augusta počas odvolacieho súdneho konania. Bol odsúdený na 27 rokov väzenia za plán, ktorý mal zabrániť jeho nástupcovi v prezidentskej funkcii Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi v nástupe do úradu po voľbách v roku 2022.
Počas sobotného pojednávania 70-ročný bývalý armádny kapitán uviedol, že počas piatkového popoludnia sa pokúšal otvoriť elektronický náramok, až kým sa okolo polnoci „nespamätal“ a neprestal. Bolsonarova obhajoba uviedla, že sa proti jeho väzbe vo väzení odvolá, pretože „by mohla ohroziť jeho život“ vzhľadom na zdravotné problémy.
Pre Bolsonarove právne problémy nemá veľká časť konzervatívnych voličov v Brazílii jasného favorita pred prezidentskými voľbami v roku 2026. Súčasný ľavicový 80-ročný prezident Lula vyhlásil, že sa v nich bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie.
