Bolsonaro na súde spochybnil výsledky prezidentských volieb

Brazília 23. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro napadol výsledky prezidentských volieb, v ktorých ho pred niekoľkými týždňami porazil jeho ľavicový rival Luiz Inácio Lula da Silva. Vyplýva to zo sťažnosti, ktorú na volebný súd podala Liberálna strana (PL), ktorej členom je Bolsonaro, informuje TASR podľa utorkových správ agentúr Reuters a AFP.



PL v sťažnosti uviedla, že pri audite výsledkov druhého kola prezidentských volieb z 30. októbra objavila v niektorých starších modeloch elektronických hlasovacích zariadení "neopraviteľnú poruchu".



"Našli sa znaky vážneho zlyhania, ktoré spôsobujú neistotu a je pre nich nemožné overiť výsledky," uvádza sa v sťažnosti s tým, že výsledky z týchto systémov by mali byť považované za "neplatné".



V sťažnosti sa spomína približne 280.000 hlasovacích zariadení, ktoré boli uvedené do prevádzky pred rokom 2020.



Krajne pravicový bývalý armádny kapitán Bolsonaro už celé roky tvrdí, že brazílsky volebný systém je náchylný na podvody. Svoje tvrdenia však nikdy nepodložil dôkazmi.



Bolsonarová sťažnosť pritom na súde zrejme neuspeje, keďže víťazstvo Bolsonarovho rivala Lulu da Silvu už potvrdil brazílsky najvyšší volebný súd (TSE) a uznali ho aj poprední brazílski politici a medzinárodní spojenci Brazílie, domnieva sa Reuters.



Prezident TSE Alexandre de Moraes v uznesení súdu, do ktorého nahliadol Reuters, uviedol, že LP musí behom 24 hodín predložiť svoje úplne audity oboch kôl prezidentských volieb, inak sťažnosť zamietne.



Lula da Silva zvíťazil v októbrovom druhom kole brazílskych prezidentských volieb nad Bolsonarom s najtesnejším náskokom - menej ako dve percentá - v moderných dejinách Brazílie, píše AFP.



Bolsonaro stále otvorene neuznal výsledky volieb a nepriznal porážku, no povolil svojej vláde, aby začala s procesom predania moci. Dosluhujúci brazílsky prezident, ktorý bol svojho času veľmi aktívny na sociálnych sieťach, sa tiež od volieb z veľkej časti stiahol z verejného života, všímajú si agentúry.