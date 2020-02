Bolsonaro nasadil počas štrajku policajtov v Brazílii ozbrojené sily

Rio de Janeiro 22. februára (TASR) - Brazílsky krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro nasadil ozbrojené zložky do štátu Ceará na severovýchode krajiny, kde vstúpili do štrajku za zvýšenie miezd príslušníci vojenskej polície, uviedla v piatok agentúra DPA.



V prezidentskom nariadení, ktoré zverejnili vo vládnom obežníku, sa píše, že sa "povoľuje použitie ozbrojených síl na zabezpečenie práva a poriadku v štáte Ceará".



V pobrežnom štáte Ceará, v ktorom žije takmer deväť miliónov obyvateľov, došlo za 48 hodín, počas ktorých štrajkuje tamojšia vojenská polícia, k 51 vraždám.



Žiadosť o vyslanie ozbrojených síl podal guvernér štátu po tom, ako v stredu počas protestu postrelili do hrude tamojšieho senátora Cida Gomesa.



V utorok vstúpil do štrajku neznámy počet policajtov v štáte Ceará frustrovaných z rokovaní so štátom o zvyšovaní ich miezd. V súlade s brazílskymi zákonmi je okrem iného povinnosťou vojenskej polície hliadkovať v uliciach a jej príslušníci majú zakázané zúčastňovať sa na štrajkoch.