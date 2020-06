Bolsonaro odmieta obvinenia zo zamlčiavania údajov o pandémii

Rio de Janeiro 12. júna (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro odmietol vo štvrtok obvinenia, podľa ktorých sa nezverejňovaním súhrnných údajov o vývoji šírenia nového typu koronavírusu pokúša celú pandemickú situáciu bagatelizovať. V piatok o tom informovala spravodajská televízia CNN.



Brazílske úrady uplynulý víkend prestali zverejňovať celkový počet prípadov nákazy a úmrtí v dôsledku koronavírusu, keďže podľa Bolsonara neodrážajú súčasný stav pandémie v Brazílii.



Na stránke ministerstva zdravotníctva sa tak odvtedy začali objavovať iba počty nových prípadov. Najvyšší súd však v utorok rozhodol, že ministerstvo musí poskytnúť komplexné údaje, pretože je to v záujme ochrany verejného zdravia, píše agentúra DPA.



Podľa Bolsonara boli údaje o počtoch nakazených a mŕtvych zverejňované, avšak až o niečo neskôr. Pripisoval to činnosti dočasného ministra zdravotníctva Eduarda Pazuella, ktorý podľa neho mení spôsob prezentovania údajov tak, aby boli presnejšie.



"Hovoria, že chceme všetko skrývať, a začali nás porovnávať s Venezuelou, Severnou Kóreou či inými komunistickými krajinami. Nikto však nijaké údaje skrývať nechce," povedal Bolsonaro v príspevku na svojom facebookovom účte.



Bolsonaro tiež tvrdil, že okamžitá zmena spôsobu zverejňovania údajov nastala v dôsledku možného politického zneužitia témy pandémie miestnymi politikmi.



"Skúmame množstvo sťažností ľudí. Napríklad osoba zo zdravotnými problémami zomrie a na základe informácií v úmrtnom liste sa zdá, že smrť spôsobilo ochorenie COVID-19, no rodina zosnulého najprv vôbec nevedela o tom, že bol infikovaný. Takýchto prípadov máme denne desiatky. Neviem preto, čo sa deje a kto z takejto situácie profituje," dodal.



Brazília je jednou z najviac koronavírusom postihnutých krajín sveta. Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa na ochorenie COVID-19 v krajine zomrelo najmenej 40.919 ľudí a nakazilo sa viac ako 800.000.