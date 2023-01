Bolsonaro odmietol obvinenia z podnecovania výtržností

Brasília 9. januára (TASR) - Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro odmietol obvinenia z podnecovania nedeľňajších výtržností, počas ktorých jeho priaznivci vnikli do vládnych budov. Súčasný prezident Luiz Inácio Lula da Silva prisľúbil prísne potrestať účastníkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



Bolsonaro odmietol obvinenia zo strany Lulu da Silvu, podľa ktorého priaznivcov k útoku podnecoval on sám (Bolsonaro). Vo svojich vyjadreniach na sociálnej sieti exprezident takisto obhajoval právo na "nenásilné protesty". Uviedol, že počas svojho pôsobenia vo funkcii vždy konal v súlade s ústavou, bral do úvahy zákony a chránil ich, rovnako ako ochraňoval demokraciu, transparentnosť a slobodu.



Bolsonarovi podporovatelia v nedeľu vnikli do budov Národného kongresu, Najvyššieho súdu i prezidentského paláca a žiadali zosadenie úradujúceho prezidenta Lulu da Silvu, ktorý bol v čase incidentu na pracovnej ceste v štáte Sao Paulo.



Ten uviedol, že niečo také sa v dejinách Brazílie ešte nestalo a preto je podľa jeho slov potrebné tieto osoby potrestať. "Takisto sa chystáme zistiť, kto sú tí, ktorí týchto vandalov financujú," povedal prezident a dodal, že všetky tieto osoby zaplatia za tento nezodpovedný, nedemokratický čin, ktorý označil za konanie vandalov a fašistov.



"Demokracia zaručuje práva na slobodu, na slobodu prejavu; no takisto vyžaduje, aby ľudia rešpektovali inštitúcie, ktoré boli vytvorené na posilnenie demokracie," povedal prezident. Ten ešte v nedeľu večer navštívil prezidentský paláci i budovu Najvyššieho súdu.



Lula kritizoval i políciu, ktorú obvinil, že voči Bolsonarovým priaznivcom nezakročila dostatočne rázne, píše BBC.



Lula da Silva 30. októbra tesne vyhral druhé kolo volieb so ziskom 50,9 percenta hlasov, zatiaľ čo Bolsonara volilo 49,1 percenta voličov. Nový prezident do úradu nastúpil 1. januára tohto roka.





USA, Francúzsko i EÚ odsúdili vpád Bolsonarových priaznivcov do vládnych budov



Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, francúzsky prezident Emmanuel Macron i predstavitelia EÚ v nedeľu slovne odsúdili činy priaznivcov bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorí vtrhli do vládnych budov v hlavnom meste Brasília. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Spojené štáty odsudzujú akékoľvek úsilie o oslabenie demokracie v Brazílii," uviedol Sullivan. Prezident USA Joe Biden podľa Sullivanových slov situáciu pozorne sleduje a USA demokratické inštitúcie v Brazílii neochvejne podporujú.



Macron na Twitteri zdôraznil, že je potrebné rešpektovať vôľu Brazílčanov a demokratické inštitúcie v tejto krajine.



Predseda Európskej rady Charles Michel útok na demokratické inštitúcie v Brazílii odsúdil a vyjadril "plnú podporu" úradujúcemu prezidentovi tejto krajiny Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi. Ten v októbrových prezidentských voľbách zvíťazil nad Bolsonarom.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vyjadril "zdesenie" nad násilnými činmi a "nezákonnou okupáciou", ktorej sa podľa jeho vyjadrení na Twitteri dopustili "násilnícki extrémisti". Takisto vyjadril podporu Lulovi da Silvovi a jeho vláde.



Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vyjadrila v súvislosti so situáciou v Brazílii znepokojenie a dodala, že "demokracia musí byť vždy rešpektovaná".



Bolsonaro bol prezidentom Brazília od januára 2019 do januára tohto roka. V druhom kole prezidentských volieb 30. októbra 2022 ho tesne porazil Lula da Silva. Bolsonaro koncom roka opustil Brazíliu a odcestoval na Floridu.



Exprezidenetovi priaznivci v nedeľu vtrhli do budovy Národného kongresu v Brasílii a žiadali zosadenie prezidenta Lulu da Silvu, ktorého víťazstvo v prezidentských voľbách neuznávajú.



Agentúra AFP s odvolaním sa na sociálne siete informovala, že dav Bolsonarových prívržencov vtrhol aj do prezidentského paláca a budovy Najvyššieho súdu.



Prezident Lula da Silva je podľa agentúry Reuters momentálne na oficiálnej návšteve v brazílskom štáte Sao Paulo.



Lídri krajín Latinskej Ameriky vyjadrili podporu Lulovi da Silvovi



Lídri viacerých krajín Latinskej Ameriky v nedeľu odsúdili vpád priaznivcov brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara do vládnych budov a vyjadrili podporu vláde úradujúceho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Priaznivci exprezidenta Bolsonara vtrhli do budovy Národného kongresu, Najvyššieho súdu i do prezidentského paláca a žiadali zosadenie prezidenta Lulu da Silvu, ktorého víťazstvo v októbrových (2022) prezidentských voľbách neuznávajú.



"Lula (da Silva) nie je sám. Môže počítať s podporou progresívnych síl vo svojej krajine, v Mexiku, na americkom kontinente i vo svete," napísal na Twitteri mexický prezident Andrés Manuel López Obrador.



Argentínsky prezident Alberto Fernández v nedeľu na sociálnej sieti vyjadril podporu demokraticky zvolenej brazílskej vláde na čele s prezidentom.



Čilský prezident Gabriel Boric odsúdil "zbabelý a ohavný útok na demokraciu" a vyjadril podporu svojej krajiny prezidentovi Lulovi da Silvovi. Prezident Venezuely Nicolás Maduro úsilie zosadiť brazílskeho prezidenta odsúdil; rovnako ako kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel.



Brazílske bezpečnostné zložky medzičasom opätovne získali kontrolu nad budovou Národného kongresu, napísala AFP.



Úrady zasahovali aj voči výtržníkom v budove Najvyššieho súdu a v prezidentskom paláci. Na mieste boli príslušníci poriadkovej polície na koňoch a bezpečnostné zložky využívali aj vodné delá, slzotvorný plyn a helikoptéry.



Vtrhnutie exprezidentových priaznivcov do vládnych budov v nedeľu slovne odsúdili predstavitelia USA, EÚ i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Joe Biden útok na vládne budovy označil za "šokujúci".