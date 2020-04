Bolsonaro označil koronavírus za výzvu a zdôraznil záchranu životov

Rio de Janeiro 1. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro označil koronavírus za "jednu z najväčších výziev našej generácie" a upozornil potrebu záchrany životov a zachovania pracovných miest. Napísala o tom v stredu agentúra DPA.



"Vírus je realita. Čelíme jednej z najväčších výziev našej generácie," povedal v utorok Bolsonaro. Prezident má podľa svojich slov obavy v súvislosti so záchranou životov a zachovaním pracovných miest. Dodal, že opatrenia v boji proti vírusu by nemali byť horšie než samotné ochorenie.



"Čo sa stane s pouličnými predajcami, pomocníkmi v domácnosti a ostanými samostatne zárobkovo činnými pracovníkmi, s ktorými som počas svojho verejného života prišiel do kontaktu?" opýtal sa prezident.



Viac ako 40 percent Brazílčanov sa spolieha na neoficiálne zdroje príjmu a nemajú takmer žiadne úspory.



Bolsonaro poukázal na opatrenia, ktoré vláda prijala v súvislosti s pandémiou. Tie zahŕňajú aj zmrazenie cien liekov na dobu 60 dní.



Bolsonaro pred časom svojimi vyjadreniami význam nákazy znižoval a kritizoval opatrenia, ktoré obmedzujú verejný život, pripomína DPA.



Brazílčania už 15 dní protestujú v uliciach miest proti nedostatočne ráznym opatreniam zo strany Bolsonara.



Prezident v nedeľu 22. marca v rozhovore pre televíznu stanicu TV Record ostro zaútočil na guvernérov, ktorí prijali tvrdé opatrenia proti šíreniu nového druhu koronavírusu, pričom ich označil za "zabijakov pracovných miest".



Brazília je v súvislosti s pandémiou najviac postihnutou krajinou Latinskej Ameriky. Koronavírusom nakazených viac ako 5700 ľudí a najmenej 201 následkom ochorenia COVID-19 podľahlo, uviedla v stredu agentúra AFP.