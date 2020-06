Bolsonaro označil WHO za politickú organizáciu

Rio de Janeiro 6. júna (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v piatok pohrozil, že stiahne svoju krajinu zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ak bude táto agentúra OSN podľa jeho slov naďalej "neobjektívnou politickou organizáciou".



Bolsonaro vo vyjadrení pre novinárov, ktoré odvysielala televízia CNN Brasil, tiež vyhlásil, že liek hydroxychlorochín "je späť" po stiahnutí "podvodných" štúdií týkajúcich sa použitia tohto antimalarika pri liečbe ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom.



Bolsonaro presadzuje tento liek pre pacientov s koronavírusovou chorobou COVID-19 napriek tomu, že nie sú vedecké dôkazy o jeho účinnosti, napísala v správe agentúra Reuters.



Americký prezident Donald Trump pred týždňom vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO, ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu COVID-19.



Trump už predtým pozastavil financovanie WHO a organizáciu obvinil, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny. Spojené štáty sú najväčším zdrojom financií pre WHO a všeobecne sa preto predpokladá, že ich odchod túto medzinárodnú organizáciu značne oslabí, konštatovala agentúra AFP.



Európska únia vyzvala USA, aby "prehodnotili" rozhodnutie "ukončiť" vzťahy s WHO, ktorá následne tiež uviedla, že chce napriek Trumpovmu vyhláseniu pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi.