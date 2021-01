Bolsonaro po nepokojoch podporil tvrdenie Trumpa o volebných podvodoch

Brazília 7. januára (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok podporil tvrdenie svojho spojenca Donalda Trumpa, že americké prezidentské voľby boli zmanipulované. Zároveň varoval, že chaos, ktorý otriasol Washingtonom, môže postihnúť aj budúcoročné voľby v Brazílii. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Krajne pravicový brazílsky líder, prezývaný aj "Tropický Trump", je oddaným podporovateľom amerického prezidenta. Zostal ním napriek tomu, že svet odsúdil Trumpovu úlohu v podnecovaní davu ľudí, aby v stredu vtrhli do Kapitolu, sídla amerického Kongresu vo Washingtone.



"Čo bol ten problém, ktorý v zásade spôsobil celú krízu? Nedostatok dôvery voči voľbám," povedal Bolsonaro svojim podporovateľom pred prezidentským palácom.



"Z dôvodu tej pandemickej záležitosti maximálne umožnili hlasovanie poštou a našli sa ľudia, ktorí hlasovali tri-, štyrikrát. Hlasovali aj mŕtvi ľudia. Bolo to úplne otvorené hlasovanie. To nikto nemôže poprieť," dodal Bolsonaro.



Americkí predstavitelia zodpovední za voľby, jednotlivé americké štáty a súdy zamietli Trumpove tvrdenia o rozsiahlych volebných podvodoch.



Bolsonaro však ukázal odhodlanie stáť pri Trumpovi až do konca.



Brazílsky prezident bol tiež posledným lídrom zo skupiny krajín G20, ktorý uznal víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena - urobil to až po tom, čo americký Zbor voliteľov až o viac ako mesiac oficiálne potvrdil výsledok volieb z 3. novembra.



Politológovia predpokladajú, že Trumpova porážka spôsobí izoláciu Bolsonara na scéne svetovej politiky a uškodí aj jeho vyhliadkam na opätovné zvolenie vo voľbách v roku 2022.



Keď v Brazílii začali kolovať šokujúce zábery zo stredajších nepokojov vo Washingtone, mnohí komentátori špekulovali, že juhoamerická krajina bude zrejme smerovať k podobnej situácii, ak Bolsonaro na budúci rok prehrá.



"Trump dal práve Bolsonarovi scenár pre rok 2022," napísal novinár Igor Gielow v prestížnom denníku Folha de Sao Paulo.