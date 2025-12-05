< sekcia Zahraničie
Bolsonaro podporí v prezidentských voľbách svojho syna Flávia
Jair Bolsonaro podľa najvyššieho súdu viedol sprisahanie s cieľom udržať sa pri moci a zabrániť víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023.
Autor TASR
Brazília 5. decembra (TASR) - Brazílsky senátor Flávio Bolsonaro v piatok vyhlásil, že si ho jeho otec a exprezident Jairo Bolsonaro vybral za politického nástupcu a podporí ho v budúcoročných prezidentských voľbách. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„S veľkým pocitom zodpovednosti potvrdzujem rozhodnutie najväčšieho brazílskeho politického a morálneho lídra Jaira Messiasa Bolsonara zveriť mi misiu pokračovať v našom národnom projekte,“ napísal Flávio Bolsonaro (44) na sociálnej sieti X.
Podľa šéfa Bolsonarovej Liberálnej strany (PL) Valdemara Costu Neta exprezident už „ratifikoval kandidatúru“ svojho syna. Zdroje televíznej stanice CNN Brasil tvrdia, že bývala hlava štátu ponúkla podporu svojmu najstaršiemu synovi počas návštevy v policajnom komplexe v hlavnom meste Brazília, kde si bývalý prezident odpykáva trest za plánovanie štátneho prevratu.
Jair Bolsonaro podľa najvyššieho súdu viedol sprisahanie s cieľom udržať sa pri moci a zabrániť víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023. Za vinných boli uznaní aj siedmi spoluobžalovaní, sú medzi nimi bývalí ministri a vojenskí velitelia.
