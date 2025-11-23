Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bolsonaro pripustil, že sa pokúsil poškodiť svoj monitorovací náramok

Na archívnej snímke Bolsonaro. Foto: TASR/AP

Vo videu, ktoré zverejnil najvyšší súd, Bolsonaro vysvetlil, že svoj náramok poškodil spájkovačkou.

Autor TASR
Brazília 23. novembra (TASR) - Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro, ktorého v sobotu vzali z domáceho väzenia do policajnej väzby pre riziko úteku, pripustil, že sa pokúsil „zo zvedavosti“ poškodiť svoj monitorovací náramok. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Vo videu, ktoré zverejnil najvyšší súd, Bolsonaro vysvetlil, že svoj náramok poškodil spájkovačkou. Na záberoch vidieť ako je monitorovacie zariadenie vážne poškodené a spálené, avšak stále pripevnené na jeho členku.

Sudca Alexandre de Moraes v sobotu popoludní zdôvodnil, že u Bolsonara, ktorý bol odsúdený na 27 rokov väzenia za nevydarený pokus o prevrat z roku 2022, ešte si však svoj trest nezačal odpykávať, existuje „vysoké riziko úteku“.

K zatknutiu exprezidenta došlo len niekoľko dní predtým, než mal nastúpiť na výkon trestu. Tím obhajcov 70-ročného exprezidenta predtým argumentoval, že by si mal trest odpykať doma, keďže by pobyt vo väzení predstavoval riziko pre jeho zdravie.
