Bolsonaro sa po dobrovoľnom exile v USA vrátil do Brazílie

Brazília 30. marca (TASR) - Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro sa vo štvrtok vrátil do vlasti zo Spojených štátov, kam odišiel pred tromi mesiacmi.



Ako dodala agentúra AFP, Bolsonaro odcestoval z Brazílie dva dni inauguráciou svojho nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorá sa uskutočnila 1. januára.



V príletovej zóne letiska v hlavnom meste Brazília na Bolsonara vo štvrtok čakali desiatky jeho priaznivcov. Exprezident však diskrétne odišiel iným východom a nastúpil do auta, ktoré sa zaradilo do kolóny automobilov smerujúcich k sídlu jeho Liberálnej strany (PL).



Bolsonaro v Brazílii čelí problémom so zákonom na rôznych "frontoch" - najmä pre svoju údajnú úlohu pri podnecovaní svojich stúpencov, ktorí 8. januára vtrhli do sídiel najvyšších mocenských orgánov v snahe dosiahnuť zosadenie víťaza prezidentských volieb Lulu da Silvu.



Na budúci týždeň by mal 68-ročný Bolsonaro nastúpiť do nového zamestnania ako čestný predseda PL, kde bude mesačne zarábať 41.600 realov (približne 7303 eur).



Bývať bude v dome prenajatom v uzavretom kondomíniu v hlavnom meste. V pláne má navštevovať regióny a "robiť politiku". Odmietol však návrhy, aby viedol opozíciu, keď vyhlásil, že opozíciu voči súčasnej brazílskej vláde ani netreba budovať, pretože si ju svojimi rozhodnutiami a konaním vytvára sama.