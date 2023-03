Bolsonaro sa po návrate do Brazílie prihovoril členom svojej strany

Brazília 31. marca (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa vo štvrtok - po návrate do vlasti z USA - prihovoril členom svojej Liberálnej strany (PL). TASR správu prevzala z agentúr DPA a webovej stránky stanice CNN.



V hlavnom meste Brazília posilnili počas jeho návratu pre obavy z násilných demonštrácií bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť tak priamemu stretnutiu Bolsonara s jeho podporovateľmi. Exprezident letisko opustil bočným východom.



"Parlament u nás svojimi opatreniami a správaním vyvoláva hrdosť," povedal Bolsonaro po návrate. Videozáznam z jeho príhovoru zverejnila Liberálna strana.



Parlament podľa Bolsonara ukazuje ľudom, ktorí sú pri moci, že s osudom krajiny nedokážu urobiť to, čo by chceli. PL má v dolnej komore parlamentu najpočetnejšie zastúpenie a môže súčasnému prezidentovi Lulovi da Silvovi sťažiť vládnutie.



Bolsonaro pred odchodom z USA povedal, že nemá záujem byť lídrom opozície. Bude však pokračovať v práci pre svoju stranu cestovaním po krajine a prejavmi k svojim stúpencom.



Brazílsky exprezident odcestoval z vlasti dva dni pred inauguráciou svojho nástupcu, ktorá sa uskutočnila 1. januára tohto roka. Čelí tiež problémom so zákonom vo viacerých prípadoch, a to najmä pre úlohu pri podnecovaní svojich stúpencov, ktorí 8. januára vtrhli do sídiel najvyšších mocenských orgánov a snažili sa dosiahnuť zosadenie víťaza prezidentských volieb Lulu da Silvu.