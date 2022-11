Bolsonaro sa stretol s tímom novozvoleného prezidenta da Silvu

Brazília 4. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok absolvoval stretnutie s členmi tímu novozvoleného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu s cieľom začať proces prevzatia moci. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zvolený viceprezident Geraldo Alckmin, ktorý je na čele da Silvovho tímu, stretnutie s Bolsonarom označil za "pozitívne". Úradujúci prezident podľa Alckmina sľúbil, že vláda je ochotná poskytnúť všetky informácie s cieľom umožniť prevzatie moci v prospech záujmu verejnosti.



Da Silva, ktorý bol brazílskym prezidentom v rokoch 2003-2010, by do úradu mal nastúpiť 1. januára 2023. Tento 77-ročný politik zvíťazil nedeľnom v druhom kole prezidentských volieb v Brazílii so ziskom 50,9 percenta hlasov. Bolsonara podľa oficiálnych výsledkov podporilo 49,1 percenta voličov.



Bolsonaro po dvojdňovom mlčaní vystúpil s prejavom, v ktorom sa k voľbám vôbec nevyjadril, neuznal svoju porážku, ani nezablahoželal svojmu súperovi. Vyhlásil len to, že bude dodržiavať brazílsku ústavu, ako to robil aj doposiaľ.