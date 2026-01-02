< sekcia Zahraničie
Bolsonaro sa vrátil do väzenia po operáciách v nemocnici
Najvyšší súd Brazílie predtým zverejnil rozhodnutie, ktorým zamietol žiadosť Bolsonara (70) o zmenu jeho väzenského trestu na domáce väzenie zo zdravotných dôvodov.
Autor TASR
Brazília 2. januára (TASR) - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara prepustili vo štvrtok z nemocnice a vrátili do väzenia, kde si odpyká zvyšok 27-ročného trestu za prípravu štátneho prevratu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Najvyšší súd Brazílie predtým zverejnil rozhodnutie, ktorým zamietol žiadosť Bolsonara (70) o zmenu jeho väzenského trestu na domáce väzenie zo zdravotných dôvodov. Exprezident bol hospitalizovaný viac ako týždeň, aby podstúpil operáciu prietrže a následne aj neplánovaný zákrok z dôvodu pretrvávajúcej štikútky.
Právnici Bolsonara tvrdia, že mu vo väzení hrozí „skutočné riziko náhleho zhoršenia“ zdravotného stavu. Sudca Alexandre de Moraes však žiadosť odmietol. „Na rozdiel od toho, čo tvrdí obhajoba, nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu Jaira Messiasa Bolsonara,“ uviedol vo verdikte.
Bolsonaro má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie. V prezidentskom úrade bol v rokoch 2019 až 2022.
V novembri nastúpil do väzenia po odsúdení na 27 rokov odňatia slobody za pokus o prevrat. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väznice, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.
