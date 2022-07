Bolsonaro spustil kampaň za svoje znovuzvolenie

Rio de Janeiro 24. júla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu v Riu de Janeiro oficiálne začal svoju kampaň za svoje znovuzvolenie v prezidentských voľbách v októbri tohto roku, informovala agentúra Reuters.



Bolsonarova kampaň sa začala tým, že jeho kandidatúru v nedeľu na svojom zjazde v Riu de Janeiro oficiálne schválila "jeho" Liberálna strana.



Toto vyslovenie podpory sa všeobecne očakávalo a bolo len gestom, keďže krajne pravicový prezident Bolsonaro svoju kampaň de facto vedie už niekoľko mesiacov, keď počas výjazdov do rôznych regiónov žiada voličov o podporu a pripomína im, prečo by nemali voliť jeho protivníka, bývalého ľavicového prezidenta Luiza Inacia Lula da Silvu.



"Nepotrebujeme ďalšiu ideológiu, ktorá nefungovala nikde inde na svete. Potrebujeme zlepšiť to, čo máme," povedal Bolsonaro na pódiu obklopený ministrami, bývalými ministrami, rodinou a ďalšími spojencami.



"Náš život nie je ľahký, ale jedna vec ma upokojuje, že na tomto mojom kresle nesedí komunista." vyhlásil tiež.



Bolsonaro sa vo svojom prejave snažil charakterizovať nadchádzajúce voľby ako boj medzi dobrom a zlom, čo bol aj motív jeho kampane z roku 2018, v ktorej sa prezentoval ako outsider osamelo bojujúci za obnovu práva, poriadku a konzervatívnych hodnôt v národe.



Členom centristickej Liberálnej strany sa Bolsonaro stal v novembri - po tom, ako sa mu nepodarilo založiť vlastnú stranu.



Oznámenie o jeho kandidatúre prichádza v čase, keď Jair Bolsonaro opakuje nepodložené útoky na spoľahlivosť elektronického hlasovacieho systému, čím vyvoláva pochybnosti, či v prípade svojej porážky akceptuje výsledok prezidentských volieb.



Hoci v nedeľu počas svojho vystúpenia túto otázku priamo nenastolil a zameral sa na konzervatívne politické línie, ktoré sú blízke jeho voličskej základni, Bolsonaro pochválil armádu a vyhlásil, že zdieľa jeho obavy o férovosť hlasovania.



"Armáda je na našej strane," povedal Bolsonaro, podľa ktorého armáda "neakceptuje korupciu, neakceptuje podvody. Je to armáda, ktorá chce transparentnosť."



Podľa niektorých prieskumov verejnej mienky Bolsonaro zaostáva za Lulom o 20 percentuálnych bodov.



Lula bol pri moci v rokoch 2003-10 a veľké sociálne výdavky jeho vlády počas obdobia rastu ekonomiky pomohli tisícom Brazílčanov dostať sa z chudoby. U Brazílčanov zostáva obľúbeným, aj keď bol po rozsiahlych protikorupčných vyšetrovaniach uznaný za vinného a odsúdený. Než bolo jeho odsúdenie zrušené, strávil vo väzení pol druha roka.