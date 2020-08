Bolsonaro tvrdí, že požiare v amazonskom pralese sú klamstvo

Rio de Janeiro 12. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro označil za "klamstvo" tvrdenie, že požiare pustošia amazonský dažďový prales. Vyjadril sa tak napriek tomu, že údaje jeho vlastnej vlády ukazujú, že počet požiarov stúpa. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



"Tropický dažďový prales nemôže horieť. Takže tento príbeh, že Amazon horí, je lož, a musíme proti nej bojovať so skutočnými číslami," uviedol Bolsonaro v utorok.



Satelitné údaje z brazílskeho Národného inštitútu pre výskum vesmíru (INPE) však ukazujú, že počet lesných požiarov v Amazónii sa minulý mesiac zvýšil o 28 percent v porovnaní s júlom 2019.



Odborníci tvrdia, že požiare sú zvyčajne vyvolané cudzím pričinením, pretože ich zapaľujú ľudia, ktorí sa snažia nelegálne vyčistiť pôdu pre poľnohospodárstvo a farmárčenie.



Minulý rok veľké požiare pustošili Amazóniu od mája do októbra a hustý opar čierneho dymu sa dostal až do tisíce kilometrov vzdialeného mesta Sao Paulo.



Odborníci varujú, že tohtoročná suchá sezóna, ktorá sa len začína, môže spôsobiť ešte viac požiarov.



Bolsonaro, ktorý vyzval na sprístupnenie chránených amazonských lesov pre ťažbu a poľnohospodárstvo, teraz za svoj prístup čelí medzinárodnej kritike.