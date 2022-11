Sao Paulo 3. novembra (TASR) - Brazílsky pravicový prezident Jair Bolsonaro vyzval svojich stúpencov, aby uvoľnili zablokované cesty po celej krajine. Zároveň však obhajoval "legitímne" protesty pri výsledkom nedeľňajších volieb, v ktorých tesne zvíťazil Bolsonarov ľavicový rival Luiz Inácio Lula da Silva. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



Bolsonarovi stúpenci už tri dni blokujú dôležité cesty vo viac než polovici brazílskych štátov. Vyzývajú tiež armádu, aby nedopustila, aby sa vedenia krajiny ujal "zlodej" Lula da Silva, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch súdený pre obvinenia z korupcie.



"Chcem im (svojim priaznivcom) adresovať túto výzvu: Uvoľnite cesty," vyhlásil Bolsonaro v stredu večer. Blokády ciest totiž podľa neho zrejme nie sú legitímnym vyjadrením protestu.



Demonštrácie proti výsledkom volieb prebiehajúce po celej Brazílii sú však podľa neho legitímnym prejavom demokracie a "sú vítané".



Ľavičiar Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý zastával prezidentský post už aj v rokoch 2003–10, zvíťazil nedeľnom v druhom kole prezidentských volieb v Brazílii so ziskom 50,9 percenta hlasov. Bolsonara podľa oficiálnych výsledkov podporilo 49,1 percenta voličov.



Bolsonaro po dvojdňovom mlčaní vystúpil s prejavom, v ktorom sa k voľbám vôbec nevyjadril, neuznal svoju porážku, ani nezablahoželal svojmu súperovi. Vyhlásil len to, že bude dodržiavať brazílsku ústavu, ako to robil aj doposiaľ.



Šéf prezidentskej kancelárie však následne uviedol, že ho Bolsonaro poveril začatím procesu odovzdania moci novej vláde.



Pred voľbami vyvolali obavy Bolsonarove vyhlásenia, v ktorých naznačoval, že by v prípade svojej prehry nemusel uznať volebné výsledky, pričom naznačoval podozrenia z možných volebných podvodov. Krátko pred druhým kolom však prisľúbil, že bude rozhodnutie voličov rešpektovať.