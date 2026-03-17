< sekcia Zahraničie
Bolsonarov stav sa zlepšuje, jeho návrat do väznice sa však neplánuje
Autor TASR
Brazília 17. marca (TASR) - Zdravotný stav bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý sa lieči na akútny zápal pľúc, sa zlepšuje, oznámili v utorok jeho lekári. Prepustenie exprezidenta z nemocnice späť do väzenia však zatiaľ neplánujú, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Bolsonara (70) v piatok previezli do nemocnice z väznice Papuda v Brazílii, kde si odpykáva svoj 27-ročný trest za pokus o štátny prevrat.
Jeho manželka Michelle Bolsonarová v pondelok na sociálnych sieťach uviedla, že bývalý brazílsky prezident bol preložený na oddelenie „s menej intenzívnou starostlivosťou“.
Nemocnica DF Star Hospital, v ktorej je Bolsonaro hospitalizovaný, vo svojom stanovisku v utorok uviedla, že pacient bol preložený na „novú izbu na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá lepšie vyhovuje jeho súčasnému klinickému stavu“.
Bolsonarova pľúcna infekcia vznikla vdýchnutím žalúdočného obsahu do dýchacích ciest miesto do pažeráka, píše AFP. Ide o opakujúci sa problém, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie. Tento útok viedol k mnohým operáciám a ďalším zdravotným problémom.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.
V utorok jeho obhajoba opäť požiadala, aby si trest odpykával v domácom väzení – žiadosť, ktorú Najvyšší súd už viackrát zamietol.
Súd však v utorok povolil Bolsonaroovým právnikom, aby ho v nemocnici navštívili.
