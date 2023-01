Bolsonarovi prívrženci vtrhli do budovy parlamentu

Brasília 8. januára (TASR) - Priaznivci bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v nedeľu vtrhli do budovy Národného kongresu v Brasílii a žiadali zosadenie prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorého víťazstvo v prezidentských voľbách neuznávajú.



Správu o tom TASR prebrala z agentúry AFP, ktorá s odvolaním sa na sociálne siete informovala, že dav Bolsonarových prívržencov vtrhol aj do prezidentského paláca a budovy Najvyššieho súdu.



Podľa agentúry Reuters je prezident Lula da Silva momentálne na oficiálnej návšteve v brazílskom štáte Sao Paulo.



Oblasť okolo budovy parlamentu v Brasílii úrady uzavreli. Stovky Bolsonarových stúpencov, ktorí sa odmietajú zmieriť s volebným víťazstvom ľavičiara Lulu, však prenikli cez zátarasy a po rampách vyšli až na strechu modernistickej budovy, vyplýva zo svedectva fotografa agentúry AFP.



Policajti sa neúspešne snažili spomaliť postup demonštrantov obranným paprikovým sprejom i slzotvorným plynom.



Videozábery zverejnené na sociálnych sieťach pripomínajú inváziu stúpencov vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa do budovy amerického Kapitolu zo 6. januára 2021, konštatovala AFP.



Bolsonaro, ktorého 30. októbra v druhom kole prezidentských volieb Lula da Silva tesne porazil, koncom roka opustil Brazíliu a odcestoval na Floridu, kde teraz sídli aj jeho spojenec Trump.