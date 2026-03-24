Bolsonarovi súd povolil dočasne si odpykávať trest v domácom väzení
Právnici brazílskeho exprezidenta o to opakovane žiadali, ale Najvyšší súd doteraz ich žiadosť zamietal. Tentokrát mu vyhovel na počiatočnú fázu 90 dní.
Autor TASR
Brazília 24. marca (TASR) - Brazílsky Najvyšší súd povolil v utorok bývalému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi pre zdravotné problémy dočasne si odpykávať 27-ročný trest v domácom väzení. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Bolsonara pred dvoma týždňami hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti pre akútny zápal pľúc (bronchopneumóniu). Lekári neskôr informovali, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje.
Bolsonarove problémy vznikli, keď vdýchol do dýchacích ciest potravu smerujúcu do pažeráka a žalúdka. Ide o opakujúci sa problém, odkedy v roku 2018 počas predvolebnej prezidentskej kampane utrpel bodné poranenie. Po útoku absolvoval mnoho operácií a mal aj ďalšie zdravotné problémy.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.
