Bolton: Ak Irán prekročí limit pre zásoby uránu, je možné čokoľvek

Podľa Boltona sa Irán musí definitívne vzdať svojich snáh o vývoj jadrových zbraní a ich nosičov.

Jeruzalem 25. júna (TASR) - V prípade, že Irán prekročí limit pre zásoby uránu, ktorý stanovila medzinárodná dohoda z roku 2015, "sú v hre všetky možnosti". Vyhlásil to v utorok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton.



Reagoval tak na otázku, či by mohlo dôjsť k vojenskému zásahu voči Teheránu, ak prekročí povolený 300-kilogramový limit na zásoby uránu.



Podľa Boltona by sa "Irán dopustil veľmi vážnej chyby", ak by tieto limity prestal dodržiavať. "V hre sú všetky možnosti," uviedol Bolton po skončení bezpečnostného summitu v Jeruzaleme, v rámci ktorého rokoval s tajomníkom Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolajom Patruševom a izraelským poradcom pre národnú bezpečnosť Meirom Ben-Šabatom.



S odkazom na Irán tiež zdôraznil, že si Washington želá odchod zahraničných vojsk zo Sýrie, kde iránske jednotky bojujú na strane prezidenta Bašára Asada. V tomto bode mu oponoval ruský kolega Patrušev, podľa ktorého iránske jednotky zohrali v Sýrii dôležitú úlohu v boji proti terorizmu a prispeli k stabilizácii tamojšej situácie. Boltonove stanovisko ohľadne iránskych vojsk v Sýrii, naopak, podporil izraelský poradca pre národnú bezpečnosť.