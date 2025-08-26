< sekcia Zahraničie
Bolton je znepokojený Trumpovým rozhodnutím odobrať mu ochranku
Agenti FBI v piatok prehľadali Boltonov dom v Marylande.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - John Bolton, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť prezidenta USA Donalda Trumpa, v utorok vyhlásil, že je znepokojený rozhodnutím prezidenta odobrať mu ochranku. Kritizoval tiež raziu vo svojom dome, ktorú v piatok vykonal Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Bolton vystúpil na online podujatí venovanom hodnoteniu pondelkového stretnutia Trumpa s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom. Novinári sa ho spýtali či sa vzhľadom na aktuálne udalosti cíti bezpečne. Reuters pripomína, že na Boltona v minulosti Irán pripravoval atentát.
Bolton zdôraznil, že Trump mu ihneď po januárovej inaugurácii odobral ochranku. „Takže áno, cítim sa tým znepokojený viac ako čímkoľvek iným. Ale viete, také je prostredie, v ktorom pôsobíme, a buď vás to pohltí, alebo pokračujete ďalej. Ja plánujem pokračovať ďalej,“ deklaroval.
Bolton pôsobil počas Trumpovho prvého funkčného obdobia ako poradca pre národnú bezpečnosť v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa dostal do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Prvá Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy pre údajné zverejnenie utajovaných informácií.
Po odchode z Bieleho domu v roku 2019 sa stal hlasným kritikom Trumpa a v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Kritizoval ho aj počas aktuálneho vystúpenia.
„Politika Donalda Trumpa voči Ukrajine nie je dnes o nič koherentnejšia ako bola minulý piatok, keď jeho vláda vydala príkazy na prehliadku môjho domu a kancelárie,“ vyhlásil. Bolton poukázal, že Trumpove plány na uskutočnenie rokovania medzi ruským a ukrajinským prezidentom sa pravdepodobne zrútia, pretože americký prezident vzniknutú situáciu riešil zmätočne a unáhlene.
Agenti FBI v piatok prehľadali Boltonov dom v Marylande. Podľa zdroja oboznámeného s touto záležitosťou bola razia súčasťou vyšetrovania, zameraného na neoprávnené zverejňovanie utajených informácií. Trump v pondelok v reakcii na piatkovú raziu uviedol, že so vzniknutou situáciou nemá nič spoločné a nič o nej nevie.
Bolton vystúpil na online podujatí venovanom hodnoteniu pondelkového stretnutia Trumpa s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom. Novinári sa ho spýtali či sa vzhľadom na aktuálne udalosti cíti bezpečne. Reuters pripomína, že na Boltona v minulosti Irán pripravoval atentát.
Bolton zdôraznil, že Trump mu ihneď po januárovej inaugurácii odobral ochranku. „Takže áno, cítim sa tým znepokojený viac ako čímkoľvek iným. Ale viete, také je prostredie, v ktorom pôsobíme, a buď vás to pohltí, alebo pokračujete ďalej. Ja plánujem pokračovať ďalej,“ deklaroval.
Bolton pôsobil počas Trumpovho prvého funkčného obdobia ako poradca pre národnú bezpečnosť v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa dostal do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Prvá Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy pre údajné zverejnenie utajovaných informácií.
Po odchode z Bieleho domu v roku 2019 sa stal hlasným kritikom Trumpa a v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Kritizoval ho aj počas aktuálneho vystúpenia.
„Politika Donalda Trumpa voči Ukrajine nie je dnes o nič koherentnejšia ako bola minulý piatok, keď jeho vláda vydala príkazy na prehliadku môjho domu a kancelárie,“ vyhlásil. Bolton poukázal, že Trumpove plány na uskutočnenie rokovania medzi ruským a ukrajinským prezidentom sa pravdepodobne zrútia, pretože americký prezident vzniknutú situáciu riešil zmätočne a unáhlene.
Agenti FBI v piatok prehľadali Boltonov dom v Marylande. Podľa zdroja oboznámeného s touto záležitosťou bola razia súčasťou vyšetrovania, zameraného na neoprávnené zverejňovanie utajených informácií. Trump v pondelok v reakcii na piatkovú raziu uviedol, že so vzniknutou situáciou nemá nič spoločné a nič o nej nevie.