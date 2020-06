Bolton: Trump bol ochotný prehliadať stav ľudských práv v Číne

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump žiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohol znovu vyhrať prezidentské voľby naplánované na rok 2020. Trump bol za to ochotný prehliadať porušovanie ľudských práv v Číne. Vo svojej "výbušnej" knihe zo zákulisia Bieleho domu to píše bývalý poradca Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton. Kniha má vyjsť na budúci utorok 23. júna, ale úryvky z nej zverejnili už v stredu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Bolton v ostro kritickej knihe tvrdí, že Trumpovo sústredenie sa na získanie druhého funkčného obdobia bolo hnacím motívom jeho zahraničnej politiky a že hlavní poradcovia bežne zhadzovali republikánskeho lídra za jeho neznalosť základných geopolitických faktov.



V úryvkoch, zverejnených denníkmi Washington Post, New York Times a Wall Street Journal, Bolton tiež tvrdí, že Trump opakovane prejavil ochotu prehliadať a tolerovať porušovanie ľudských práv zo strany Číny. Najprekvapujúcejšie bolo, keď Trump Si Ťin-pchingovi povedal, že masové zadržiavanie moslimských Ujgurov v táboroch je "presne tá správna vec, ktorú treba robiť".



"Mám problém uviesť nejaké dôležité Trumpovo rozhodnutie z obdobia môjho pôsobenia v Bielom dome, ktoré nebolo hnané jeho vykalkulovanou taktikou, ako dosiahnuť znovuzvolenie," napísal Bolton o niekdajšom realitnom magnátovi a súčasnom prezidentovi.



Na kľúčovom stretnutí so Si Ťin-pchingom vlani v júni Trump "ohromujúco zmenil tému rozhovoru na americké prezidentské voľby a spomenul, že ekonomické aktivity Číny môžu ovplyvniť prebiehajúce kampane amerických kandidátov. A požiadal Si Ťin-pchinga, aby zaistil, že vyhrá," napísal Bolton v odhaľujúcej knihe.



Bolton dodal, že Trump na stretnutí zdôraznil dôležitosť amerických farmárov a aj to, ako môže zvýšený čínsky nákup americkej sóje a pšenice ovplyvniť výsledok prezidentských volieb v USA.



Boltonova kniha s názvom "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) mala pôvodne vyjsť už v marci, no vtedy to zablokoval Biely dom. Aktuálne je jej vydanie naplánované na 23. júna.



Americké ministerstvo spravodlivosti však v stredu večer požiadalo o súdny príkaz, ktorý by zabránil vydaniu očakávanej knihy.



Bolton, známy ako stúpenec tvrdej zahraničnopolitickej línie, skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 z dôvodu názorových nezhôd s Trumpom týkajúcich sa zahraničnej politiky USA. Už vtedy avizoval, že sa mieni o svoje skúsenosti z Bieleho domu podeliť s americkou verejnosťou.