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Bomba nastražená v aute pred kanceláriou guvernéra zranila 23 ľudí
Prvotné hypotézy podľa stanice Caracol Radio naznačujú, že za útokom stál Antonio Medina, vodca 28. a 39. frontu disidentov Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) - Bloque Amazonas.
Autor TASR
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Villavicencio 24. novembra (TASR) - V kolumbijskom meste Villavicencio v pondelok večer vybuchla bomba nastražená v aute, ktorá zničila kanceláriu miestneho guvernéra a okolité budovy. Incident si vyžiadal najmenej 23 zranených a rozsiahle škody, píše TASR na základe správ agentúr AFP a EFE.
„Práve vykonali bombový útok na úrad guvernéra (departementu) Meta,“ napísal na sociálnej sieti X prezident Abelardo de la Espriella. Miestni v panike hľadali úkryt na ulici pokrytej troskami, opísali situáciu spravodajcovia agentúry AFP.
De la Espriella informoval, že pri výbuchu, z ktorého obvinil obchodníkov s drogami, nikto nezomrel. „Narkoterorizmus je zúfalý, pretože s ním bojujeme rozhodne. Snaží sa nás zastrašiť a prinútiť ustúpiť, aby sa mohol snažiť o ďalší falošný mierový proces,“ napísal.
K výbuchu podľa agentúry EFE došlo okolo 21.30 h miestneho času (03.30 h SEČ). Úplne zničená bola známa reštaurácia v oblasti a hrozí, že sa zrúti budova kancelárie guvernéra. Na mieste zasahujú viaceré bezpečnostné zložky.
Prvotné hypotézy podľa stanice Caracol Radio naznačujú, že za útokom stál Antonio Medina, vodca 28. a 39. frontu disidentov Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) - Bloque Amazonas.
Kolumbijský prezident po nástupe do úradu spustil rozsiahlu kampaň proti obchodníkom s drogami v reakcii na intenzívnejšie útoky geríl. De la Espriella je kritikom predchádzajúceho mierového procesu, ktorý podľa neho nefungoval.
„Práve vykonali bombový útok na úrad guvernéra (departementu) Meta,“ napísal na sociálnej sieti X prezident Abelardo de la Espriella. Miestni v panike hľadali úkryt na ulici pokrytej troskami, opísali situáciu spravodajcovia agentúry AFP.
De la Espriella informoval, že pri výbuchu, z ktorého obvinil obchodníkov s drogami, nikto nezomrel. „Narkoterorizmus je zúfalý, pretože s ním bojujeme rozhodne. Snaží sa nás zastrašiť a prinútiť ustúpiť, aby sa mohol snažiť o ďalší falošný mierový proces,“ napísal.
K výbuchu podľa agentúry EFE došlo okolo 21.30 h miestneho času (03.30 h SEČ). Úplne zničená bola známa reštaurácia v oblasti a hrozí, že sa zrúti budova kancelárie guvernéra. Na mieste zasahujú viaceré bezpečnostné zložky.
Prvotné hypotézy podľa stanice Caracol Radio naznačujú, že za útokom stál Antonio Medina, vodca 28. a 39. frontu disidentov Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) - Bloque Amazonas.
Kolumbijský prezident po nástupe do úradu spustil rozsiahlu kampaň proti obchodníkom s drogami v reakcii na intenzívnejšie útoky geríl. De la Espriella je kritikom predchádzajúceho mierového procesu, ktorý podľa neho nefungoval.