BOMBA V KARAVANE: V Austrálii prekazili plánovaný útok na synagógu

Sydney 29. januára (TASR) - Austrálska polícia v stredu oznámila, že zmarila antisemitský útok, ktorého terčom mala zrejme byť synagóga na predmestí Sydney v štáte Nový Južný Wales. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Zástupca policajného komisára David Hudson v stredu na brífingu v Sydney uviedol, že výbušnina sa našla v karavane odstavenom v meste Durale v metropolitnej oblasti Sydney.



Karavan obsahovala množstvo výbušnín. Z indícií získaných na mieste nálezu vyplýva, že tieto výbušniny "mohli byť použité pri nejakej forme antisemitského útoku," spresnil Hudson.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že polícia Nového Južného Walesu tento nález tajila deväť dní, kým sa správa o tom dostala do médií. Vyšetruje ho ako vážnu teroristickú hrozbu. Hudson spresnil, že medzičasom došlo k zadržaniu podozrivých. Ich počet však nezverejnil a neuviedol, z čoho boli obvinení.



Táto správa sa objavila po veľkom náraste antisemitských aktivít v Austrálii v posledných mesiacoch, ktoré časovo kolidujú s vojnou v palestínskom Pásme Gazy.



Ide o podpaľačské útoky v synagógach a komunitných centrách v Sydney a Melbourne a protižidovské a protiizraelské grafity na nehnuteľnostiach alebo vozidlách v oblastiach, kde žije židovská komunita.



Austrálsky premiér Anthony Albanese síce prisľúbil prijať prísnejšie opatrenia na ochranu židovskej komunity, ale k citeľnému poklesu počtu incidentov zatiaľ nedošlo.