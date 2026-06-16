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VIDEO: V Kalifornii sa zrútil bombardér, zahynulo zrejme 8 ľudí
Na palube lietadla bolo osem osôb, išlo o rutinný výcvikový let.
Autor TASR,aktualizované
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Los Angeles 16. júna (TASR) - Americký strategický bombardér B-52 sa v pondelok zrútil krátko po štarte z leteckej základne v Mohavskej púšti v Kalifornii. Pri nehode pravdepodobne zahynulo až osem ľudí. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP a televízia CNN, píše TASR.
Záchranné zložky zasahovali po tom, ako lietadlo havarovalo okolo 11.20 h miestneho času (20.20 h SELČ) na Edwardsovej základni vzdušných síl USA, uviedla armáda na sociálnej sieti X.
Na palube lietadla bolo osem osôb, išlo o rutinný výcvikový let. „Prvé informácie naznačujú, že haváriu nebolo možné prežiť,“ uviedla Edwardsova základňa na sieti X. Rozľahlá základňa sa nachádza asi 160 kilometrov severne od Los Angeles.
Lietadlo Boeing B-52 Stratofortress, ktoré má obvykle päťčlennú posádku, je bombardérom s dlhým doletom, ktorý vstúpil do služby v roku 1955. Môže niesť konvenčné aj jadrové zbrane a USA ho použili v konfliktoch od vojny vo Vietname po nedávne operácie na Blízkom východe.
Bombardér sa už od roku 1962 nevyrába, hoci vďaka viacerým projektom na predĺženie životnosti došlo k modernizácii konštrukcie lietadla a podarilo sa ho zachovať v prevádzke. Súčasná verzia B-52H stále zohráva kľúčovú úlohu v amerických vzdušných silách, ktoré disponujú 76 takýmito strojmi.
Záchranné zložky zasahovali po tom, ako lietadlo havarovalo okolo 11.20 h miestneho času (20.20 h SELČ) na Edwardsovej základni vzdušných síl USA, uviedla armáda na sociálnej sieti X.
Na palube lietadla bolo osem osôb, išlo o rutinný výcvikový let. „Prvé informácie naznačujú, že haváriu nebolo možné prežiť,“ uviedla Edwardsova základňa na sieti X. Rozľahlá základňa sa nachádza asi 160 kilometrov severne od Los Angeles.
Lietadlo Boeing B-52 Stratofortress, ktoré má obvykle päťčlennú posádku, je bombardérom s dlhým doletom, ktorý vstúpil do služby v roku 1955. Môže niesť konvenčné aj jadrové zbrane a USA ho použili v konfliktoch od vojny vo Vietname po nedávne operácie na Blízkom východe.
Bombardér sa už od roku 1962 nevyrába, hoci vďaka viacerým projektom na predĺženie životnosti došlo k modernizácii konštrukcie lietadla a podarilo sa ho zachovať v prevádzke. Súčasná verzia B-52H stále zohráva kľúčovú úlohu v amerických vzdušných silách, ktoré disponujú 76 takýmito strojmi.
A U.S. Air Force B-52 bomber reportedly crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, prompting a major emergency response. Thick black smoke was seen rising from the wreckage as rescue and firefighting crews rushed to the crash site. (Representative Video) pic.twitter.com/XtJjXq4kYh— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 15, 2026