Piatok 24. apríl 2026Meniny má Juraj
BOMBOVÁ HROZBA NA ŠKOLÁCH: Chorvátska polícia rieši výhražné maily

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Zadar 24. apríla (TASR) - Polícia v chorvátskom meste Zadar dostala v piatok e-maily s hrozbami, že vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach v oblasti boli nastražené výbušniny. Hrozby začala okamžite preverovať, informuje TASR podľa správy agentúry HINA a portálu Večernji.hr.

„Na základe pokynov polície sme poslali žiakov z hlavnej školy a všetkých šiestich jej pobočiek domov, lebo dnes nebude vyučovanie,“ uviedla Linda Kolegová Babajková, riaditeľka základnej školy v Preku na ostrove Ugljan.

Pri doterajších kontrolách neboli nájdené žiadne výbušné zariadenia a príslušné zložky začnú stíhanie pre podozrenie z trestného činu, píše Večernji, podľa ktorého rovnaké hrozby riešili aj v hlavnom meste Záhreb a v Splite.

Chorvátska polícia tiež uviedla, že už vo štvrtok dostala e-mail, podľa ktorého boli v dvoch nákupných centrách v Zadare umiestnené výbušné zariadenia. Aj tam po kontrole zistila, že nešlo o pravdivú správu.

Na vykonanie všetkých potrebných opatrení úrady nasadili maximálny počet policajtov. Žiadne výbušné zariadenia sa nenašli a bude začaté vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu. Podobné bombové hrozby zamerané na nákupné centrá a školy boli v posledných dňoch hlásené vo viacerých častiach Chorvátska, dodáva HINA.
