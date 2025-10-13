Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bombové hrozby opäť narušili vlakovú dopravu na Ukrajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Úrady doposiaľ neposkytli žiadne informácie o možných motívoch alebo pôvode hrozieb, uviedla nemecká agentúra.

Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Séria anonymných bombových hrozieb opätovne narušila železničnú dopravu na celom území Ukrajiny, uviedli v nedeľu tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Polícia spresnila, že osobný vlak smerujúci do Záporožia bol nútený zastaviť v dedine Burštyn, kde boli cestujúci evakuovaní do bezpečnej vzdialenosti, zatiaľ čo špecialisti a pátracie psy prehľadávali vagóny vlaku, či sa v nich nenachádzajú výbušniny.

Po prehľadaní vagónov a následnom vydaní povolenia na premávku vlak pokračoval v jazde.

Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo po podobných hrozbách zastavených a skontrolovaných aj niekoľko ďalších vlakov v rôznych oblastiach krajiny, píše DPA. Medzi nimi bola aj linka Dipro – Budapešť, ktorá spája Ukrajinu s Maďarskom.

Podobné incidenty boli v krajine hlásené aj v uplynulých dňoch, hoci v žiadnom z dotknutých vlakov, a to ani na medzinárodných trasách, neboli nájdené žiadne výbušné zariadenia. Preventívne kontroly však spôsobili meškania.

Úrady doposiaľ neposkytli žiadne informácie o možných motívoch alebo pôvode hrozieb, dodáva nemecká agentúra.
